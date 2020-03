„Macarénáztak” a mentők, hogy megköszönjék az otthon maradást

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az EU-s segítség nem előnyös konstrukcióban valósul meg Magyarország számára.

Csütörtökön először tartották online a kormányinfót. A tegnapi kormányülésen elhangzott, hogy az Igazságügyi Minisztérium álláspontja szerint nem lehet 15 naponta meghosszabbítani a veszélyhelyzetben hozott intézkedéseket, ezért most csak kérni tudják az egyetemi rektorokat, hogy szünetet rendeljenek el hétfőre és keddre. A bölcsődék és óvodák esetében a polgármesterek hatásköre megszűnik egy napra, hogy elrendelhessék a bezárást, emiatt a fenntartókat kérik, hogy egy napra rendeljenek el szünnapot. Ami nagyobb probléma Gulyás Gergely szerint, hogy a határzár is megszűnik két napra, emiatt a belügyminiszter saját hatáskörben fogja megoldani, ő rendeli el a határőrizet meghosszabbítását. A bírói ítélkezési szünet két napra jár le, az igazságügyi miniszter dönt majd az ügyben. A védekezés kezdetén vagyunk, az elmúlt napokban azonban ugrásszerűen megnőtt a betegek száma, ezt várni lehetett, ez sajnos folytatódni fog, ahogy átlépünk a tömeges megbetegedések időszakába. A kormány szerint minden intézkedést előbb hoztak meg, mint a környező országok, ezért lassabb a betegség terjedése, mint máshol. Az egészségügyi rendszer felkészült a tömeges megbetegedésekre, de a rendelkezésre álló 2500 lélegeztetőgépet nem rendkívüli helyzetre tervezték, ezért most mindenhol próbálnak beszerezni. Beszámolni is csak arról az eszközmennyiségről fognak, amelyik már megérkezett, mert „a szabadpiac most leginkább szabad rablást jelent”. Eddig 100 milliárdot költöttek a védekezésre, de még további sok száz milliárdot kell majd ráfordítani, de ez a pénz a költségvetésben rendelkezésre áll. Bármely önkéntes munka, felajánlás jól jön ugyanakkor.



A fertőzöttek 80-90 százaléka továbbra is tünetmentes, van, akinél enyhébb tünetek vannak és vannak, akik kórházi kezelésre szorulnak – jelentette ki.

Ma Európai Tanács ülés lesz online, ennek egyetlen témája a koronavírus elleni védekezés, a magyar kormány azt indítványozza, hogy a védőfelszerelések legyenek vámmentesek. Azt mondta, a Bizottság által ismertetett tervek a gazdasági válság enyhítésére kedvezőtlenek, mert a már létező pénzeket csoportosítják át, mivel mi már a rendelkezésre álló forrásaink nagy részét lekötöttük, esetünkben kevés az uniós forrás, ami még rendelkezésre állhat. A kormány szerint a munkahelyek megtartására kell koncentrálni. 2021 január 1-től nem emelkedhetnek meg a törlesztőrészletek a hiteleknél, a futamidő nőhet majd meg.

A kérdésekre válaszolva Gulyás közölte: az EU olyan intézkedéseket kritizál, amiket más országokban elfogadhatónak tart, politikai támadás éri Magyarországot, pedig összefogásra lenne szükség az egész EU-ban, a védekezésre kellene koncentrálni. A szükségesség és arányosság elve a polgármesterekre is vonatkozik, emiatt a kormányhivatalok felülvizsgálati eljárásokat indítanak majd a polgárok mozgását korlátozó helyi intézkedések ellen. A kormány nem készül arra, hogy az enyhébb büntetésüket töltők szabadlábra helyezését a járvány miatt. Lapunk kérdésére, miszerint



miért nem kapnak végre elég védőfelszerelést az egészségügyi dolgozók, és miért nincs több szűrés, Gulyás Gergely azt mondta, a WHO előírásait követik, és remélik, hogy lesz elég teszt a jövőben is.

Gulyás szerint megfelel a szakmai protokolloknak Kásler Miklós utasítása, miszerint ha alapbetegsége is van a betegnek és ez halálos is lehet, akkor ez a halál fő oka a koronavírus fertőzés esetén is, a fertőzés másodlagos körülmény. A Hajdú-Bihar megyei kormánybiztos azért ment Ausztriába néhány órára, hogy kezét eltört gyermekét hazahozza, nem síelni ment, és még azelőtt, hogy erre engedélyt kellett volna kérnie, emiatt nem kellett volna karanténba vonulnia, de azóta is otthon van és úgy dolgozik. Gulyás Gergely szerint indokolt volt, hogy egy képviselőjük elhagyta a karantént és szavazott múlt héten az Országgyűlésben, mert az első tesztje negatív lett és szükséges volt a szavazata ahhoz, hogy a rendkívüli intézkedéseket megerősíthessék jövő kedden. Gulyás azt mondta,

az államnak sem kompenzálja senki a kieső bevételeit, csak a vendéglátásban elrendelt korlátozások 140-150 milliárd forinttal csökkentik hetente, plusz heti 40-50 milliárd az autógyárak leállásából, így nem tudnak segíteni az önkormányzatoknak a saját kieső adóbevételeik pótlásában, mindenkinek magának kell ezt valahogy megoldania.

Gulyás korábbi kijelentésére, miszerint a 65 év alattiak összevissza fertőzhetik egymást azt mondta, annyiban igaz a kijelentése, hogy a fiatalabbak alapbetegségként még nem haltak meg fertőzésben, de hozzátette, hogy erről nem akar többet beszélni, mert ilyen tragikus ügyekben nem tartja jónak a politikai vitát. A kormánytagokat a nemzetközi protokoll szerint tesztelik. Április-májusra várnak tömeges munkanélküliséget, az álláskeresési járadékot nem tervezik ennek ellenére sem meghosszabbítani, miközben Gulyás Gergely is elismerte, hogy ennek összege sokkal alacsonyabb, mint a jövedelem. De a cél továbbra is a munkahelyek megtartása, a következő hónapokban munkahelyteremtő intézkedések meghozatala. Ugyanakkor figyelik a helyzetet, ha kell, más intézkedéseket is hozhat.



Kijárási tilalmat továbbra sem vezetnek be egyelőre, de folyamatosan vizsgálják a helyzetet – tette hozzá.

Csak márciusban 30-40 ezer állás szűnhet meg, de április még rosszabb lehet és a végső szám a sok százezret is elérheti. De bíznak benne, hogy akik most elveszítik az állásukat, nem évekig lesznek munkanélküliek, hanem pár hónap alatt állást találnak. A gazdaságban strukturális bajok nincsenek, emiatt bíznak benne, hogy ha a járvány elmúlik, hamar helyreáll a gazdaság normális működése. A hiánycélt még nehéz meghatározni miként a növekedés-visszaesés mértékét is. A már végrehajtás alatt álló hiteleknél nincs moratórium. Azt mondta, a magyar internethálózat az egész világon a legjobbak közé tartozik, ezért semmilyen forgalomkorlátozást nem terveznek és nincs is rá szükség. Egyszeri segélyt általánosan, minden állampolgárra kiterjesztve nem terveznek.

Gulyás közölte: nem igaz, hogy a magyar hatóságok az ország területén Ausztria felé áthaladó román állampolgárokat. Azt is mondtam hogy ha Orbán Viktor megfertőződne, akkor Semjén Zsolt, Varga Mihály és Pintér Sándor helyettesek állnának a helyére, a helyettesítés rendjét a miniszterelnök határozza meg. A járvány halálozási rátája Gulyás Gergely szerint „minden szempontból nagyon jól áll”, ha összevetjük más országokkal, a cél, hogy ez így is maradjon.