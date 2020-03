Új nyitvatartási rend és mennyiségi korlátozás a Sparnál

Az áruházak hétfőtől péntekig átlagosan 6:30 és 19 óra között, szombaton és vasárnap áruházanként eltérő idősávban tartanak nyitva.



A SPAR és INTERSPAR áruházak hétfőtől péntekig átlagosan 6:30 és 19 óra között, szombaton és vasárnap áruházanként eltérő idősávban tartanak nyitva a továbbiakban, miközben tovább folytatódnak a koronavírus terjedését megelőző intézkedések – közölte csütörtökön a Spar. Az aktuális nyitvatartási rendről, a SPAR honlapján lehet tájékozódni, áruházankénti bontásban. Mint írják, a SPAR megváltoztatta a webshop működését is a kialakult helyzetre való tekintettel: a 2020.03.17-től leadott megrendelések kifizetése immár kizárólag előre, online lehetséges. Ezzel a lépéssel a kiszállító munkatársak és a vásárlók közötti személyes kontaktus idejét szeretnék csökkenteni. A döntés nem vonatkozik a már korábban leadott megrendelésekre, azok kifizetése a vásárlók által korábban meghatározott módon történik. A SPAR arra kéri a webshop vásárlóit, hogy előre jelezzék a rendeléseik leadása során, ha egészségügyi okok miatt zárt területre kérnének kiszállítást, ugyanis a munkatársaik veszélyeztetett területre nem léphetnek be. „Fontos újdonság, hogy 2020.03.30-tól a SPAR Online Shop a megnövekedett rendelésszámra reagálva bővíti az igénybe vehető idősávokat. Hétköznapokon elérhetővé válik egy új időablak, mely a 22 és 23 óra közötti kiszállítást teszi lehetővé” – teszik hozzá. Min írják, az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel számos rendkívüli intézkedést hoztak annak érdekében, hogy a lakosság élelmiszerrel történő ellátása folyamatos és kiegyensúlyozott legyen. A webshop és áruházi vásárlások tekintetében:

lédig termékek esetében 5 kg/termék,

darabban értékesített termékek esetében pedig 10 darab/termék a személyenkénti vásárlási mennyiségi limit.

„A SPAR a beszállítóival együttműködve az elmúlt hetekhez hasonlóan most is mindent megtesz annak érdekében, hogy a megnövekedett keresletet kezelni tudja. Előfordulhat ugyanakkor, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban egyes cikkek kitöltési üteme az árupótlás időigénye miatt a szokásosnál hosszabb lehet, emiatt a vásárlóink megértését kérjük. A SPAR határozottan javasolja, hogy a lakosság ne halmozzon fel otthonában feleslegesen sok élelmiszert” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. A közleményben felidézik: a járványügyi veszélyhelyzetben történő könnyebb és gyorsabb fizetés érdekében az érintéses fizetési kártyás vásárlások esetében a PIN-kód kötelező használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár 15 ezer forintra módosult. Azt is közölték, hogy a SPAR minden ledolgozott óra után bruttó 400 forint hűségjutalmat számol el az áruházak, a logisztikai terület és az élelmiszertermelő üzemek munkavállalói részére, amit a havi bérrel együtt utal a bankszámlákra. A jutalmat a belépés napjától a kilépés napjáig a tényleges munkavégzéssel töltött órák mindegyikére folyósítják a munkatársaknak 2020. március 16-tól kezdődően visszavonásig. „Mivel a koronavírus az idősek számára kiemelt kockázatot jelent, a SPAR a 65 éves és idősebb munkavállalóit 2020. március 18-tól felmenti a munkavégzés alól, beleértve azokat is, akik idén töltik be 65. évüket. Az egészség megóvása miatt hozott intézkedés idejére a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő díjazás illeti meg a munkavégzés alól ideiglenesen felmentett SPAR munkatársakat” – teszik hozzá.