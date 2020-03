Ombudsman: nem lehet megtiltani a fényképezést a kórházakban

A rémhírterjesztésről szóló jogszabály nem az ellenzéki sajtó ellen van, mert nem az terjeszt rémhíreket – ezt hangsúlyozta több kormánypárti képviselő is a veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslat bizottsági vitájában.

Nem hozott változást a veszélyhelyzetről szóló törvényjavaslatok ügyében az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának csütörtöki ülése. A kormánypárti képviselők lesöpörték az ellenzéki módosító indítványokat, és továbbra is az ellenzéket tartják felelőtlennek, amiért határidőt szeretnének belefoglalni a kormánynak rendkívüli felhatalmazást biztosító jogszabályba. Arató Gergely (DK) szerint a kormány célja nem a politikai megegyezés keresése volt, látszattárgyalások folytak. Szerinte már világosan látszik, hogy a kormány fő célja a politikai megosztottság előidézése volt. A lejáró határidejű kormányrendeletek meghosszabbítását támogatták volna, de a kormány a problémában érdekelt nem a megoldásban.

Balla György, a Fidesz frakcióvezető-helyettese arról beszélt, a három egyeztetés közül az elsőn az ellenzék még nem fogalmazott meg javaslatot, a másodikon a célhoz kötöttség és arányosság elvét kérték, ami be is került a törvénybe, majd "jöttek a jogvédők" és csak akkor kezdte az ellenzék követelni a határidőt, ami szerinte irreális. Balla György szerint a rémhírterjesztés tényállásának minősített esetét nem az ellenzéki sajtó ellen akarják használni, mert az nem terjeszt álhíreket vagy rémhíreket. Ráadásul ezekben az ügyekben nem is a kormány, hanem a bíróság fog eljárni - tette hozzá. (Utóbbit egyébként minden fideszes felszólaló hangsúlyozta.) Hende Csaba azt mondta, a rémhír terjesztésének szándékosan kell megvalósulnia, ez egyértelmű, vagyis a terjesztőnek tudatában kell lennie, hogy mit okoz a cselekedetével, de ennek megtörténtét is a bíróságnak kell megállapítania. Bajkai István (Fidesz) hangulatkeltéssel és azzal vádolta az ellenzéket, hogy felelőtlen és csak a politikai haszonlesés vezeti. Dunai Mónika (Fidesz) a „nem hangulatkeltés” jegyében azt mondta, „52 ellenzéki képviselő tízmillió ember életét veszélyezteti”. Varga László MSZP-s képviselő azt mondta, a kormány egyetlen egy ellenzéki módosító indítványt sem támogatott az Igazságügyi Bizottság ülésén, ebből látszik, hogy semmilyen gesztust nem akarnak gyakorolni. Völner Pál államtitkár a kormány részéről azt mondta, orvosilag objektíven meghatározható, hogy meddig tart a járványhelyzet, ezután meg kell szüntetni, így nem igaz, hogy nincs határideje. Szerinte a parlamenti plenáris és bizottsági ülések jegyzőkönyvei fennmaradnak, ezek alapján majd mindenki el tudja dönteni, ki viselkedett felelősen és ki felelőtlenül ezekben a napokban.