Ne reménykedjünk semmiben, az MNB is az élelmiszerárak elszállására számít

Az állami MVM a méltányosnak tartott 3-4 milliárd helyett több mint 17 milliárd forint közpénzért veszi meg Mészáros Lőrincéktől a felcsúti csodavállalkozó alatt igencsak megroggyant Mátrai Erőművet.

Az állam 17,44 milliárd forintért megvette a Mátrai Erőmű többségét – közölte a kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. A papírok alapján ez pontosabban úgy hangzik, hogy a Mátrai Erőmű 26 százalékát eddig is tulajdonló, állami MVM március 26-i hatállyal megvette a szénerőműcég 73 százalékát birtokló Mátra Energy Holding felett álló Status Power Invest Kft.-t. Az eladó a kormányfői strómannak tartott Mészáros Lőrinc érdekköréhez sorolt Opus és Status Energy Magántőkealap. Lapunk korábbi információi szerint Mészáros Lőrincék 2018-2019 során összesen körülbelül 11 milliárd forintot fizettek a társaság áttételes többségéért. A – korábban évtizedekig nyereséges – szénerőmű ugyanakkor 2017-ben 9, 2018-ban közel egy, 2019-ben pedig mintegy 5 milliárd forintos veszteségbe csúszott. Ennek ellenére tavaly a társaság tartalékaiból a tulajdonosok 11 milliárdos osztalékot vontak ki. Ebből Mészárosékra mintegy 8 milliárd esett. Vagyis a méltányos vételár 3-4 milliárd forint lett volna úgy, hogy nem vesszük figyelembe az időközben változó cégértéket. Ez pedig minden jel szerint inkább negatív. A széntüzelés az egyre szigorodó környezetvédelmi szabályok miatt egyre drágább. Az erőmű szénblokkjait 2030-ig bezárják, ami jelentős tájhelyreállítási kötelezettséggel jár. Bár a kormány kétségkívül nagyarányú terveket szövöget a telephely „megmentésére”, eme – mindeddig kevéssé pontosított – tervek legalábbis több száz milliárdos befektetést igényelnének. Mindebből az következik, hogy a magyar állam az MVM-en keresztül a vírusvihar közepette az erőműadásvétel ürügyén óvatos számítás szerint is több mint tízmilliárdos „ingyenpénzzel” tömhette ki a kormányfői strómannak tartott vállalkozót. Gulyás Gergely a sajtótájékoztatón szintén a Mátrai Erőmű jelenlegi, kiemelt fontosságú termelésére, valamint a fejlesztését célzó vérmes terveikkel indokolta az ügyletet. Az adásvétel fura előzményekre tekint vissza. December végén – egy zavaros közleményben – az Opus és az MVM is az adásvételi szerződés megkötéséről számolt be. Ám később megkeresésre az MVM arról tájékoztatta Tóth Bertalan MSZP-elnököt, hogy a vételárat később, egy külső szakértő állapítja meg. Orbán Viktor januári sajtótájékoztatóján is felemlítette a témát, a helyzet drámaiságát olyképp ecsetelve, hogy Mészáros Lőrincék be akarták zárni az egységet, amit így a kabinet voltaképp megment. Az adásvétel zárása utánra az ügylet kapcsán teljes körű tájékoztatást ígért. Eddig kétségkívül tartották magukat a szavukhoz, amennyiben a botrányon felhorgadt ellenzéki képviselők számos kérdésére a folyamatban lévő zárásra hivatkozva semmiféle érdemi választ nem adtak. Gulyás Gergely nem közölte, hogy mely cég és miért pont 17,44 milliárdban állapította meg a Mátrai Erőmű értékét. Arra viszont utalt, hogy a kormány a mai napi hatállyal a Status Power Invest felvásárlását nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette. Ez gyorsított engedélyezést, illetve például a versenyhivatali vizsgálat kiiktatását jelenti. A tárcavezető megemlítette, hogy az ügylettel átkerül az MVM-hez a hulladékfeldolgozással foglalkozó, halmajugrai Geosol Kft. is. (Ez amúgy értelemszerű, mert a cég – több más mellett – a Mátrai Erőműé.) Tágabb látószögből nézve kijelenthető, hogy az ország második legfontosabb áramtermelőjét majdnem negyed századig biztonságosan és nyereségesen üzemeltető német RWE-től két zavaros év után az egység visszakerül az 1995-ös eladóhoz, a cég negyedét ez idő alatt is birtokló MVM-hez. Az erőművet meglehetős lerongyoló átmenet során Mészárosék mellett hosszabb-rövidebb ideig olyan szereplők is megjelentek az áttételes tulajdonosok között, mint a felcsúti csodavállalkozóhoz közel álló Duna Aszfalt vagy a cseh EPH. E befektetők rövid erőmű-kitérőjüket ismereteink szerint szintén nem veszteséggel zárták.