Tokió 2020 újrakezdés: keresik az olimpia új időpontját

Megérti, de sajnálja a világbajnok magyar vitorlázó, hogy nem az eredeti időpontban rendezik meg a tokiói nyári olimpiát.

Bár Mallorcán tölti a mindennapjait a világbajnok vitorlázó Berecz Zsombor, még sincs irigylésre méltó helyzetben. A nyári tokiói olimpiát ugyanis elhalasztják a koronavírus-járvány eszkalálódása miatt.

„Noha 17-18 Celsius fok van és most már a nap is süt, annyira nem derűs itt az élet. Egész Spanyolország ugyanis karanténban van, ezért vízre sem mehetünk. Az itteni klub felajánlotta a konditeremben lévő gépeket és súlyzókat, amit horvát versenytársammal el is hoztunk a szálláshelyünkre, és az erkélyt edzőteremmé alakítottuk. Így legalább a fizikai edzésünk nem szenved csorbát. Benyújtottunk egy kérvényt, hogy vitorlázhassunk, hiszen ha az ember dolgozik, akkor elhagyhatja lakhelyét, nekünk pedig ez a munkánk. Erre azonban még nem kaptunk választ. 50 méteres távolságról lenne szó, és emberekkel sem találkoznánk, de betartjuk a szabályokat, várjuk a levelet – nyilatkozta lapunknak az immár a negyedik olimpiájára (melynek időpontja egyelőre nem ismert) készülő magyar vitorlázó, aki 2008-ban és 2012-ben még a Laser hajóosztályban versenyzett. – Nem tagadom, hiányzik a családom, a feleségem, az ötéves fiam és a három és fél esztendős kislányom. Hál’ istennek támogat a családom, közösen hoztuk meg a döntést, mert itt jobban fel tudok készülni, így persze más a helyzet, hogy nem tudom, mikorra is kell készülni. Ebben a helyzetben nem vagyok túl boldog, hogy itt maradtam.”

A világbajnok magyar Finndingis nem örülne annak, ha pár hónappal csúsztatnák el az ötkarikás versenyek kezdetét. „Ha már halasztani kell, akkor úgy lenne igazságos, ha 2021-ben rendeznék meg az olimpiát. Október-november ugyanis a tájfun időszaka Japánban, márpedig mindenki úgy készül, hogy közepes erősségű szél várható az olimpiai vitorlásversenyek alatt” – fogalmazott a 2019-ben vb-bronzérmes Berecz, aki eddigi legnagyobb sikerét két évvel ezelőtt érte el, amikor sporttörténelmi győzelmet aratott.

„Ha nem lennék ilyen elszánt, akkor nem volnék itt. A két évvel ezelőtti világbajnoki címemre mindig jó visszaemlékezni, de a jelenben élek. A célom pedig az, hogy az ötkarikás játékokon minél jobban szerepeljek, hiszen erre áldoztam fel az életemet. Az extra motivációt pedig azok az emberek jelentik számomra, akik még az ilyen nehéz helyzetben is támogatnak – mondta Berecz, aki 2018-ban olimpiai hajóosztályban, a Finndingiben a magyar vitorlássport első világbajnoki aranyérmét nyerte. – Jelenleg az 1996-os atlantai olimpia győztese, a lengyel Mateusz Kusznierewicz az egyik edzőm Kelemen Tamás mellett, akivel az előző két ötkarikás játékokra készültem. A brit Paul Hobsonnal elváltak az útjaink. Talán nem véletlenül, hiszen az egyik legnagyobb ellenfelem a honfitársa, Scott Giles, aki négy évvel ezelőtt, Rio de Janeiróban nyert. Hál’ istennek a jó kapcsolatunk azért megmaradt Hobsonnal, így továbbra is ő gyártja nekem a vitorlákat. Most áprilisban kellett volna kiválasztanom azt a két vitorlát, amelyekkel az olimpián indulnék. De erre – a jelenlegi helyzetben – aligha fog sor kerülni.”

Az olimpiai bajnoki címvédő brit Giles mellett a tavalyi világbajnok új-zélandi Josh Junior és az ezüstérmes holland Nicolas Heiner is a nagy vetélytársak közé sorolandó, és bár Berecz tudja, hogy Magyarország olimpiacentrikus nemzet, a vb-aranyát mégsem cserélné el semmire. „A világbajnoki címemet még egy olimpiai éremre sem váltanám be, mert az volt az első komoly visszaigazolás a karrieremben, hogy jó úton járok, és hogy megérte az a sok befektetett munka. Azóta pedig folyamatosan az első három között végzek a különböző világversenyeken, hiszen 2019-ben az Európa-bajnokságon második, a vb-n harmadik voltam. Az előolimpián, Enosimában pedig győztem. A tokiói játékok eredményessége is csak a formaidőzítésen fog múlni, ha végre megtudjuk, hogy mikor lesz az olimpia” – latolgatta esélyeit Berecz, aki noha optimista, tisztában van vele, hogy elég súlyos helyzetbe navigálta bele magát a világ a koronavírus-járvány nem megfelelő kezelésével.