15 mázsa dinnyét lopott el a földről egyetlen bátaszéki férfi a gyanú szerint

A részletekre már nem emlékszik.

Bevallotta bűnösségét az a 28 éves sátoraljaújhelyi férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a 49 éves főbérlőjét tavaly januárban, a VII. kerületben, egy István utcai lakásban. B. János Norbert azt viszont következetesen tagadja, hogy bántotta a volna a lakásban lévő kiskutyát - tudta meg a 24.hu . A férfi a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása során lényegében elismerte a gyilkosságot, a részletekre azonban már nem emlékezett. Az áldozat elszenesedett holttestére a tűzoltók találtak rá az egyik emeleti lakásban. A lakásban egy ágy égett, amit gyorsan el is oltottak. Mivel több helyiségben is vér volt, azonnal értesítették a rendőröket. A BRFK fél órán belül elfogta a bérlőt és gyanúsítottként hallgatta ki különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és állatkínzás miatt. A bíró pedig villámgyorsan le is tartóztatta a férfit. Mivel a kényszerintézkedés törvényes indokai továbbra is fennállnak, ezért a Fővárosi Főügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatásának két hónappal történő meghosszabbítását. Ezt a nyomozási bíró el is rendelte.