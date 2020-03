Maduro: Hamis vádakkal teli iratot dobott össze Trump kormányzata

Rengetegen jelentkeztek önkéntes munkára az egészségügyi ellátásra nehezedő nyomás enyhítése érdekében, miközben az érzékelhető közelségbe kerülő tesztelés "gyökeres változást" hozhat.

A koronavírus gyors terjedésére való tekintettel április 21-ig biztosan nem tart üléseket a westminsteri parlament. Még mielőtt mindkét ház képviselői bezárkóztak volna otthonukba, konszenzussal elfogadták azt a terjedelmes, 329 oldalas rendkívüli törvényt, amely a kormánynak minden precedenst nélkülöző felhatalmazást ad a helyzet kezelésére. Ahogy azt azonban az egyik válságmenedzser, Matt Hancock egészségügyi miniszter is hangsúlyozta, a végrehajtó hatalom csak a "legszükségesebb esetekben él a törvény adta jogokkal, melyek csak a lehető legrövidebb ideig maradnak érvényben". Amikor Boris Johnson kormányfő hétfőn este bejelentette az országos "redőnylehúzást", az emberek legalább három heti karanténba zárása fő indokaként a fegyelmezetlenségüket adta meg; a már korábban nyilvánosságra hozott szigorításokat figyelmen kívül hagyva veszélyeztették saját és mások biztonságát, egyben kockára tették az egészségügyi ellátás működőképességét. Az elmúlt napok aztán sokkal kedvezőbb arcukat mutatják a szigetország lakói. A szomszédoknak a küszöb alatt bedugott vagy interneten felajánlott segítség-nyújtásoknál látványosabb jelenségként a kormány felhívását követően egy nap alatt az előirányzott 250 ezer helyett máris több mint félmillió ember regisztráltatta magát önkéntesként az NHS-nél, a nemzeti egészségügyi szolgálatnál. A társadalmi munkások feladata lesz például a gyógyszerek eljuttatása az emberekhez a patikákból, vagy a betegek kórházból való hazaszállítása. Az NHS-ben foglalkoztatottak túlterheltségéről olvasva, kétségbeesett megszólalásaikat látva-hallva egyre több kezdeményezés indult be az orvosok és ápolók támogatására is. Fontosságban első helyen kell szerepelniük a védőfelszereléseknek, a változatlanul szégyenletes hiánycikknek számító arcmaszkoknak, kötényeknek és gumikesztyűknek, melyeket most a hadsereg oszt szét az egészségügyi intézmények között. Gary Neville és Ryan Giggs, a Manchester United egykori sztárjai saját manchesteri szállodáikban biztosítanak ingyenes elhelyezést a családjuktól kényszer-izolált személyzetnek. Az ikonikus fekete taxik - fizető utasok híján - készséggel szállítják az egészségügyi dolgozókat. Ellátásukról pedig világhírű szállodák, mint a Hyde Park melletti Dorchester mesterszakácsai éppúgy gondoskodnak, mint az egészséges étkezés bajnokainak számító LEON szendvicsbár hálózat tulajdonosai. Több ezer életet menthetnek meg az új, bevezetésre váró lélegeztető készülékek. Az Oxfordi Egyetem és a londoni King's College napok alatt kifejlesztett egy tömeggyártásra alkalmas, 1000 fontnál nem drágább, elemekből összeszerelhető terméket, melyből egy héten akár ötezret is elő lehetne állítani. A brit kormány állandó kínos magyarázkodásra szorul, amiért sok más ország mögött kullog a tesztelés területén. Boris Johnson legutóbb is még csak ígéretet tudott tenni arra, hogy előbb napi tízezerre, de rövidesen 25, majd 250 ezerre növeli az elvégzett ellenőrzések számát. Felcsillant ugyanakkor a remény, hogy belátható időn belül már az Amazon csomagküldő szolgálaton keresztül lehetne rendelni olcsó, a vércukorszint ellenőrzéséhez hasonló tesztcsíkokat. Ha bebizonyosodna a pontosságuk, az egészségügyi dolgozók a karantén két heténél korábban térhetnének vissza a munkába, illetve az egész ország láthatná a fényt az alagút végén, a fokozatos kiszabadulást az általános bezártságból. Chris Whitty professzor, a szigetország egészségügyi főtisztviselője azonban óvatosságra intett a teszttel kapcsolatban. Elismerve, hogy "gyökeres változást" hozhat, emlékeztetett a bevezetést megelőző alapos klinikai folyamat szükségességére. Megkezdődött viszont a kelet-londoni hatalmas ExCel kiállítási központ 600 méter hosszúságú csarnokának átalakítása. Az ideiglenes kórházban 4000 intenzív ágyat helyeznek el. Hasonló sors vár a birminghami NEC-re és a Manchester Central Convention Complexre is. Mindezeket az épületeket a katonaság alakítja át gyógyítási célokra.