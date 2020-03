Koronavírus: bejelentették az első halálesetek a Dél-afrikai Köztársaságban

Afrika-szerte egyre több korlátozást vezetnek be.

Bejelentették pénteken a Dél-afrikai Köztársaságban, hogy meghalt két koronavírus-fertőzött, ezek az első halálesetek az országban, ahol a járvány miatt csütörtök éjféltől három hétre szólóan kijárási tilalom lépett hatályba és szinte teljesen leállt a gazdaság. A dél-afrikai államban péntekre ezer fölé emelkedett a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma – közölte az egészségügyi minisztérium. A kontinensen a legtöbb esetet itt azonosították, egész Afrikában pedig jelenleg 3200 fölött jár a fertőzöttek száma. Csütörtök éjjel a rendőrök hangosbemondókon keresztül zavarták haza az embereket Johannesburg belvárosában. A katonaság is részt vesz a korlátozó intézkedések betartatásában. Az emberek csak élelmiszer és gyógyszer vásárlása céljából hagyhatják el otthonaikat. Ideiglenesen betiltották a cigaretta és az alkohol értékesítését, sőt a kutyasétáltatást is. A tömegközlekedési eszközök csak a csúcsforgalom idején járnak. Az autóforgalmat rendőrségi és katonai útakadályokkal ellenőrzik. Afrika-szerte további korlátozó intézkedések várhatók. A kontinensen 24 ország már teljesen lezárta a határait az afrikai betegségmegelőző központ szerint. Szó szerint élet és halál kérdéséről van szó – mondta pénteken Mokgweetsi Masisi, Botswana miniszterelnöke, arra biztatva országa lakóit, hogy maradjanak otthon. Botswana egyike azon nyolc afrikai országnak, ahol még nem diagnosztizáltak hivatalosan koronavírus-fertőzöttet. A Dél-afrikai Köztársasághoz hasonló teljes leállást Afrikában eddig csak Tunéziában, Ruandában és Mauritius szigetén vezettek be. A Kongói Demokratikus Köztársaságban szombattól lép életbe kijárási tilalom, szintén három hétre. Szenegál, Kenya és Elefántcsontpart is bevezetett kijárási korlátozásokat, de itt az intézkedések kevésbé szigorúak. Afrika legnépesebb országában, Nigériában viszont mindeddig a hatóságok megelégedtek azzal, hogy megkérték a főváros, Abuja és a legnagyobb város, Lagos lakosait, hogy maradjanak otthon. Bár a szárazföldi határokat a hét elején lezárták, a nigériai kormány még csütörtökön is úgy nyilatkozott, nem tartanak attól, hogy robbanásszerűen emelkedne majd a koronavírus-fertőzöttek száma. A 190 milliós országban eddig 51 fertőzést és egy halálesetet jegyeztek fel.