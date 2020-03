A média ellenőrző szerepére nagyobb szükség van, mint valaha – Orbán felhatalmazási törvényét bírálták nemzetközi szervezetek

Kilenc nemzetközi civil szervezet levélben szólítja fel az EU három intézményét, hogy tegyék világossá: elfogadhatatlannak ítélik az alapvető jogokat és a médiaszabadságot aláásó magyar felhatalmazási törvényjavaslatot.

A Riporterek Határok Nélkül és nyolc másik, a sajtószabadság védelmével foglalkozó nemzetközi szervezet mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy egyes kormányok a koronavírus járványt használhatják fel az alapvető jogok elnyomására, és az információ szabad áramlásának a meggátolására. A Magyarországon megvitatott törvénytervezet egy lépés a sajtószabadság teljes felszámolása felé. Ugyanakkor a média ellenőrző szerepére nagyobb az igény, mint valaha – írják az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökének írott levelükben. Véleményük szerint a világ számos kormánya arra használja a járványt, hogy túlzott hatalmat összpontosítson a kezében. Példaként a magyart említik, amely „a héten azt kérte (a parlamenttől), hogy határozatlan időre hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet, és adjon felhatalmazást öt évig terjedő szabadságvesztés kiszabására a koronavírusról szóló álhíreket terjesztőkre, köztük újságírókra”. A levél aláírói úgy vélik, hogy a dezinformáció elleni küzdelem nem indokolja a drákói intézkedéseket, amelyek azzal a veszéllyel járnak, hogy a munkájukat a köz érdekében végző újságírók ellen vetik be azokat. „Nem meglepő, hogy a médiaszabadság aláásásának rekordját tartó Magyarország az első európai uniós tagállam, amely élni kíván a szélsőséges és elvtelen hatalmi eszközzel. Az ország kevés megmaradt független sajtótermékét rendszeresen támadják és vádolják „hamis hírek” terjesztésével, amiért kérdéseket tesznek fel a kormány felkészültségéről és a járvány kezeléséről. Ha elfogadnák a jogszabályt, az kényelmes lehetőséget biztosítana a kormány számára, hogy fenyegesse és öncenzúrára kényszerítse az újságírókat. Attól tartunk, hogy ez egy lépés lenne a médiaszabadság teljes felszámolása felé Magyarországon, amely ráadásul túlélheti a járványt” – írják levelükben. A jogvédők aggodalmukat fejezik ki amiatt is, hogy a vírus terjedésének ellenőrzését célzó kormányzati intézkedések sokhelyütt figyelmen kívül hagyják a személyiségi jogokat, ami által sérülhet az újságírók joga is forrásaik védelmére. Aggályosnak tartják azt is, hogy számos országban korlátozzák az újságírók hozzáférését kormányzati tisztviselőkhöz, döntéshozókhoz, egészségügyi szakértőkhöz, illetve korlátozzák jelenlétüket sajtóértekezleteken. Mint rámutatnak, a szabad mozgást korlátozó döntések nem akadályozhatják meg, hogy a média tanúja legyen a válságnak. Amikor a polgárok alapvető jogait Európaszerte felfüggesztik, a média ellenőrző szerepére nagyobb szükség van mint valaha – szögezik le a kilencek, felszólítva az EU három intézményét, hogy tegyék világossá: mélységesen ellenzik és elfogadhatatlannak ítélik a magyar parlament előtt fekvő felhatalmazási törvényjavaslatot. Követelik, hogy EU adja értésre, az újságírás és az információszabadság alapvető fontosságú a koronavírus járvány feltartóztatásában.