Kétezer milliárd forintnyi forrást küldött Magyarországnak az EU a járvány elleni védekezésre

A most elrendelt korlátozások belátható időre szólnak – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos.

Mint mondta, eddig 300 igazolt koronavírus-fertőzött van itthon, az viszont örömteli, hogy az elmúlt 24 órában nem történt a járványhoz köthető haláleset, és 34 igazolt gyógyult is van. Müller Cecília szerint minden intézkedés a sérülékeny társadalmi csoportok, az idősek és súlyos betegséggel küzdők védelmét szolgálja – de ezek csak akkor hatásosak, ha a lakosság együttműködik a hatóságokkal. Az egész járványkezelés sikere ezen áll vagy bukik – mondta a tisztifőorvos, aki szerint a most elrendelt korlátozások belátható időre szólnak, de szükség esetén elképzelhetőek további korlátozások is. Ez nem az örömteli találkozások időszaka, csak addig menjenek el otthonról, amíg feltétlenül szükséges – üzente a 65 év felettieknek Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Müller emlékeztetett az Orbán-kormány által elrendelt kijárási korlátozásra , és arra, hogy saját hatáskörben döntött a határok és egyetemek lezárásáról (utóbbi döntés a rendkívüli jogrend után is felhatalmazta a rendőrséget a határok védelmére).Müller Cecília szerint minden intézkedés a sérülékeny társadalmi csoportok, az idősek és súlyos betegséggel küzdők védelmét szolgálja – de ezek csak akkor hatásosak, ha a lakosság együttműködik a hatóságokkal. Az egész járványkezelés sikere ezen áll vagy bukik – mondta a tisztifőorvos, aki szerint a most elrendelt korlátozások belátható időre szólnak, de szükség esetén elképzelhetőek további korlátozások is.

Arra is emlékeztetett, hogy önként választhatunk tartózkodási helyet, és észszerű óvintézkedések mellett egészségügyi sétát tehetünk, leengedhetjük játszani a gyereket, megmozgathatjuk házban élő kutyánkat is – arra azonban figyelni kell, hogy ebből ne alakuljon ki csoportosulás, és tényleg csak a szükséges ideig legyünk az utcán.

Az idősek március 28. és április 11. között reggel kilenc és dél között mehetnek le a boltokba – bár ez sem javasolt nekik – addig pedig 65 év alattiak nem látogathatják az üzleteket. Müller ennek apropóján újságírói kérdésre

nem tudott megnyugtató választ adni, mi lesz azoknak a több százezer embert ellátó falusi boltoknak a vásárlókörével, ahol az üzletek egyébként is csak délig tartanak nyitva.

Az országos tisztifőorvos azt javasolta, hogy a 65 év alattiak reggel kilenc előtt menjenek el a boltba, és ekkor vásároljanak meg mindent, ami maguk és idős rokonaik ellátásához kell.

Müller újságírói kérdésre elmondta: országszerte hét laborban – a Nemzeti Népegészségügy Központban, a Dél-pesti Centrumkórházban, Szeged, Debrecen, Pécs és a főváros egyetemi laborjaiban, valamint Győrben – végzik a koronavírus-minták tesztelését.

Kásler Miklós Fotó: MTVA

A sajtótájékoztatón megszólalt Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter, aki megköszönte a harmadik hete a járvány elleni háború frontvonalában küzdő orvosok, ápolók munkáját. Mint mondta, sok kórház most szervezi át kapacitásait a tömeges megbetegedések – több ezer eset –ellátására. A miniszter szerint járványügyi szempontból kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint sok európai ország, a kormány már felmérte az egészségügy személyi és anyagi feltételeit, erőforrásait, és úgy látják, a rendszer képes lesz megbirkózni a helyzettel. A mostani időszakban az a fontos, hogy kerüljük a csoportosulásokat, főleg az idősek, és immunhiányos betegek ne hagyják el otthonaikat, ha ez nem elkerülhetetlen – mondta Kásler.

Kiss Róbert rendőr alezredes Fotó: MTVA

A rendőrséget ezúttal Kiss Róbert alezredes képviselte a sajtótájékoztatón, aki elmondta, eddig 5032, külföldről visszatérő vagy fertőzésgyanús személy esetében rendeltek el hatósági karantént, annak betartását pedig közel 39 ezer alkalommal ellenőrizték is náluk. Visszaélések ezúttal is voltak, a rendőrség 163 alkalommal tett feljelentést a karanténszabályok megsértése miatt, és 28 esetben szabtak ki helyszíni bírságot. Kiss emlékeztetett rá, hogy továbbra is ellenőrzik a határok forgalmát, és fenntartják a beutazási korlátozást. Az alezredes kitért a kéthetes kijárási korlátozásra, azonban azt is hozzátette, hogy az ezt ellenőrző rendőrök, megnyugtatóan lépnek fel majd,