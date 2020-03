Koronavírusos és súlyos az állapota a Rammstein frontemberének

Hátborzongató. Sokkolóan hátborzongató, ahogy Alexander Nanau Colectiv című filmje indul. Megmutatja, ahogy a Goodbye to Gravity nevű román, nemzetközi karrierjét épp építő metalcore együttes első és utolsó alkalommal előadja a The Day We Die (A nap amikor meghalunk) című nótáját, amely a minden elpusztító korrupcióról szól. Mivel ez volt a banda második lemezének bemutató koncertje, 2015. október 30-án, videóra vették az eseményt a Colectiv nevű bukaresti klubban. Azt is, amikor egyszer csak fellobban a tűz, és a különösen gyúlékony hangszigetelő elemek kigyulladnak, és néhány másodpercen belül a fából készült tető is elkezd izzani. Andrei Găluț énekes hiába mondja, hogy ez nem a show része, mivel a klubnak egyetlen kijárata volt – ami a bejárat is volt egyben – a tragédia lekerülhetetlen. Azon az estén hatvannégy ember vesztette életét. Köztük a Goodby to Gravity öt tagjából négy – egyedül Andrei Găluț élte túl, de mivel a teste több mint ötven százalékban megégett, soha többé nem lép a nyilvánosság elé. Alexender Nanau rendező csak szűk két percig mutatja a tragédiát – épp elég, ha tovább engedné, az már abúzus lenne –, mert nem az este rekonstrukciója érdekli. Hanem az, hogy hogyan lehetséges az, hogy míg a helyszínen 27 ember vesztette életét, a román és külföldi kórházakban 37. Olyan fiatalok, akik csak tíz-tizenöt százalékban égtek meg. Nanau – isteni érzékkel, vagy zseniális szerencsével, kit érdekel – követ három újságírót, akik ezt a furcsaságot akarják leleplezni. Ők az oknyomozó „sportosok”, jelesül Cătălin Tolontan, Mirela Neag és Răzvan Luțac, akik kipattintják a Hexi Pharma botrányt, azaz, hogy ez a cég tízszeresére hígított fertőtlenítőt adott el kórházaknak, és többek között ez vezetett ahhoz, hogy a legtöbb égési sérült elfertőződött. Tolontánek a szemünk előtt buktatják meg a Ponta-féle szociáldemokrata kormányt. Ennél nincs tovább, gondolhatnánk, ez maga a nagybetűs film. A legjobb dokumentumfilmesek maguk is újságírók, akik láthatatlanul, komment nélkül adják át a valóságot. Nanau tovább is meséli a történteket, de nézőpontot vált: Vlad Voiculescu egészségügyi miniszterre „tapad rá”, aki a technokrata kormány tagjaként utánamegy az egészségügyben lévő korrupciónak. Aztán bele is bukik. A Colectiv nem csak dokumentumfilm: görög sorstragédia, politikai thriller, lírai dráma a túlélésről és látlelet a művészet erejéről. Ritka darab. Infó Colectiv Bemutatja a HBO Go