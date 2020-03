Helsinki Bizottság: jogszerű döntést hozott a kormány a kijárás korlátozásáról

Véradás céljából a kijárási korlátozás alatt is lehetséges a lakhelyelhagyás - közölte az Országos Vérellátó Szolgálat pénteken az MTI-vel.

A kormány szombattól kijárási korlátozást vezet be Magyarország egész területére, az emberek a lakóhelyüket két héten keresztül csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából hagyhatják el. Hangsúlyozták: a véradás, plazmaadás azonban azon alapos okok közé tartozik, amelyek esetében elhagyható a lakhely, és felkereshető a legközelebbi véradási, illetve plazmaadási helyszín. Az OVSZ tudatta azt is, hogy a véradók és a véradásban dolgozók egészségének védelme érdekében a véradás helyszínére történő belépés előtt biztosítják és elvárják a kézfertőtlenítést, a véradási helyszínen pedig korlátozzák a helyiségben tartózkodó véradók számát. A kérdőívek kitöltésére, várakozásra, véradásra szolgáló területet úgy alakítják ki, hogy biztosított legyen az egyes véradók között a 1,5 méteres távolság. Azokat a munkatársainkat, akik valamilyen szempontból kockázatot jelentenek, távol tartjuk a véradóeseményektől - tették hozzá. Kiemelték: ezek a biztonsági intézkedések érvényesek a plazmagyűjtő állomásokon is. Tudatták: szigorúbb véradási feltételeket határoztak meg, amelyekről a http://www.ovsz.hu/ovsz/veradoknak-szolo-tajekoztatas oldalon lehet tájékozódni. Itt többek között azt kérik, ne jelentkezzen véradásra, és ne lépjen be a véradás területére az, aki az elmúlt egy hónapban külföldön járt, kimutatták nála a koronavírust, vagy valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírussal fertőzött személlyel került szoros kapcsolatba. A vérellátó szolgálat azt kéri, azok se menjenek vért adni, akiknek hirtelen megjelenő betegsége volt, például magas, 37,5 Celsius-foknál magasabb láz, izomfájdalom, köhögés, légszomj, vagy erős fáradékonyság.