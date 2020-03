Tovább ritkulnak a BKV-járatok

Az egészségügyi dolgozók tiszteletére fehér díszkivilágítást kap éjszakánként a Lánchíd.

Április elsejétől tovább ritkítják a BKV járatait. A fővárosi metrók, buszok, trolik, villamosok és HÉV-ek jövő szerdától nyári-hétvégi menetrend szerint közlekednek néhány kivétellel. A továbbra is nagyobb forgalmat bonyolító viszonylatokon, mint például a 4-6-os villamos és a hármas metró helyett járó pótlóbuszok ugyanis a fenti menetrendhez képest csúcsidőben sűrűbben közlekednek majd. A forgalmat az új menetrend életbe lépése után is folyamatosan mérik. Ha valamelyik járaton a 30 százalékos kihasználtság fölé emelkedik az utasok száma, akkor ismét sűrítik majd. A cél ugyanis az, hogy tartható legyen a másfél méteres védőtávolság az utasok között – közölte mai videóüzenetében Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) egyébként ma közleményben jelentette be, hogy a veszélyhelyzet kihirdetése óta rendkívüli mértékben visszaesett az utasforgalom, amelynek következtében a BKK menetdíjbevétele az előző év azonos időszakához viszonyítva közel 80 százalékkal csökkent. A társaság bevétele összességében – a veszélyhelyzet fennállásának időtartamától függően – várhatóan tízmilliárd forintot meghaladó mértékben csökkenni fog. A járvány miatti bevételcsökkenés okán át kell alakítani a BKK költségvetését. A fenti okok miatt a cég visszavonta a jegyértékesítő automatákkal kapcsolatos januárban indított közbeszerzési eljárást. Karácsony Gergely videóüzenetében üdvözölte a kijárási korlátozást, amelyet a városvezetés már régóta szorgalmaz. Lehet, hogy kényelmetlen intézkedések, de kéri tartsák meg. S egyúttal köszönetet mondott a segítségért két minisztériumnak is. A külügyi tárcának azért hálás a főváros, mert egyengette a kínai testvérvárosoktól érkező védőfelszereléseket tartalmazó szállítmányok útját, míg a Belügyminisztérium révén 20 ezer darab új szájmaszkot kaptak a fővárosi szociális szférában dolgozók. A főpolgármester továbbra is nagyon fontosnak tartja az együttműködést. A főváros egyébként mindezeken felül 1,5 millió szájmaszk beszerzéséről tárgyal. A főpolgármester azt is elmondta, hogy a napokban aláírta a közszolgáltató cégeknél dolgozók béremeléséhez szükséges forrást biztosító rendeleteket. S egyúttal reményét fejezte ki, hogy áldozatos munkájukról azokon az átlagos hétköznapokon sem feledkezünk majd meg, amikor észrevétlenül teszik a dolgukat. Az egészségügyi dolgozók munkája előtti tisztelgésként ma estétől módosítják a Lánchíd díszkivilágítását és fehér fénybe borul az átkelő. A védekezésnek, az egymásra vigyázásnak van most ideje, de közben el kell kezdenünk terveznünk a jövőnket, a járvány gazdasági hatásainak kezelését – hívta fel a figyelmet Karácsony, aki szerint sok még az ismeretlen, de az biztos: az új kihívások, azok mélysége, új megoldásokat követelnek. Ez a válságkezelés nem indulhat ki másból, csakis az emberből, a társadalmi szövetek megerősítéséből, a fizikai mellett az anyagi biztonság garanciáiból. Karácsony Gergely szerint a válság idején különösen fontos lenne, hogy minden állampolgár számára garantálva legyen egy szerény, de biztos jövedelem. A gazdaság csak akkor indítható újra, ha az emberek jövedelemhez jutnak. Egyetért a 100 vezető közgazdásszal abban, hogy a válság miatt rengetegen vesztik el a munkájukat és a megélhetésüket. Segítenünk kell nekik, hogy továbbra is biztosítani tudják a mindennapi megélhetésüket. Ezért akár költségvetési tételek átcsoportosítása vagy az államháztartás egyenlegének romlása árán is, állami forrásból kell fizetni a béreiket, közvetlenül pénzt kell nekik juttatni és ki kell terjeszteni a munkanélküli ellátást.