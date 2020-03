Közelít a 600 ezerhez az igazoltan koronavírussal fertőzöttek száma a világon

Közfelkiáltással élénkítik az amerikai gazdaságot. Közben egymással és a szövetségi szervekkel versenyeznek a lélegeztetőgépekre vadászó államok.

„Csak híres akar lenni! Szájhős, ki kell dobni a Republikánus Pártból!” - írta az interneten Donald Trump Thomas Massie képviselőről, aki miatt néhány órára kétségessé vált, hogy a képviselőház már pénteken el tudja-e fogadni a történelmi, 2 ezer milliárd dolláros kárenyhítési és gazdaságélénkítési csomagot. Végül a két párt szónokai addig húzták a vitát, amíg az ország különböző csücskeiből össze nem gyűlt a szavazóképességhez szükséges 216 képviselő. Ők aztán közfelkiáltással elfogadták a javaslatot, amely így már csak az elnök kézjegyére vár. Ahogyan a járványügyi szakemberek megjósolták, az igazolt koronavírus-fertőzések számát tekintve péntekre az Egyesült Államok lett a világelső. A már 93 ezernél több fertőzés és 1300 felé közeledő számú haláleset első számú gócpontja New York City, ahol a kórházak intenzív osztályain azt próbálgatják, hogyan lehet egy lélegeztetőgéppel egyszerre két beteget életben tartani. - Nem tökéletes megoldás, de nincs más választásunk. Vagy ez, vagy a halál – fogalmazott egy orvos az MSNBC televíziónak. Andrew Cuomo New York-i kormányzó egyre ingerültebben követeli, hogy a szövetségi készletekből elsőként őket segítsék ki. Több más kormányzó is jelezte, hogy kórházaikat hamarosan túlterheli a járvány. Az egyes államokban az eltérő jogkörrel rendelkező kormányzók irányítják a védekezést, és közülük sokan hiányolják a szövetségi hatóságok koordináló szerepét. Visszatérő panasz, hogy a lélegeztetőgépek és a védőruházat beszerzése során egymással és a szövetségi hatóságokkal is versenyezniük kell. Donald Trump ugyan bejelentette, hogy igénybe veszi a háborús termelésre vonatkozó felhatalmazást, ám mégsem tette. Nagyvállalati vezetők beszélték le róla, akik inkább önkéntes felajánlásokat tesznek. A kormányzóknak pártállástól függetlenül az elnök narcisztikus lelkivilágára is tekintettel kell lenniük. Ha jót akarnak, kénytelenek akkor is dicséretekkel kezdeni minden megszólalásukat, amikor pedig megvan a véleményük a vészhelyzetben is elsősorban magával és újraválasztási esélyeivel törődő Trumpról. Az elnök erről azt mondta, hogy a Fehér Ház és a kormányzók viszonya „kétirányú utca”. „Jól kell, hogy bánjanak velünk” - pontosította, hogy mire számít a szövetségi segítségért cserében. Az államok és városok eltérően reagálnak a vészhelyzetre. New York City, ahol már 40 ezernél is több az igazolt fertőzött, szigorú korlátozásokat vezetett be. Ennek ellenére csak a rendőrség kötelékéből ötszáz ember dőlt ki. Ha nem is ennyire, de súlyos a helyzet New Orleansban is, ahol a polgármester két hete még engedélyezte a hagyományos farsangi parádét, az emberek pedig most fizetik meg az akkori örömködés árát. Másutt, például Arkansasban, Floridában vagy Oklahomában a kormányzó még mindig túlzottnak tartja az óvatoskodást. Előfordult, hogy visszavezényelték az irodákba az otthoni munkavégzésre átállt dolgozókat. Az elnök változatlanul azt sürgeti, hogy az ország már húsvétra térjen vissza a rendes kerékvágásba. Azt ismételgeti, hogy az Egyesült Államok a munkáról szól, nem a leállásról. A héten napvilágot adat, miszerint hét nap alatt 3.3 millióan folyamodtak munkanélküli segélyért, nem egyszerűen rossz, hanem katasztrofális. Az adatgyűjtés kezdete, 1967 óta eddig 1982-ben jegyezték fel a legrosszabb hetet, a mostani azonban az akkori szám ötszöröse, miközben sokan nem is kerültek be a statisztikába, mert nem tudták felhívni a túlterhelt munkaügyi központokat, illetve regisztrálni a lefagyott honlapokon.