Két nap alatt összeadták a Berettyóújfalun a 14 milliós gép árát, amivel a koronavírust lehet kimutatni

Közadakozásból gyűlt össze a pénz a kórház részére.

A kórház jelezte azt is, hogy bár a gép árát sikerült összegyűjteni, továbbra is várják az adományokat. A műszer működéséhez ugyanis folyamatosan kell megvásárolni a szükséges szetteket, amelyek több ezer forintba kerülnek vizsgálatonként. A vizsgálatok a betegek részére díjmentesek. A PCR készüléket a COVID-19-gyanús fertőzött és tüneteket mutató betegeknél fogják használni. Ezzel egyrészt tehermentesítik a nagy vizsgálóközpontokat, másrészt a minták oda juttatásának idejét és költségeit is meg tudják takarítani. Így az eredmények is hamarabb lesznek meg. (A 444 nyomán.)