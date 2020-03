A miniszterelnök, az egészségügyi miniszter és a tisztifőorvos is megfertőződött Nagy-Britanniában

A halálos áldozatok száma ezer fölé emelkedett az országban.

A szombaton ismertetett adatok szerint egy nap alatt 260-nal emelkedett és átlépte az ezret az új típusú koronavírus okozta járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma. Az állami egészségügyi szolgálat (NHS) nyilvántartása alapján eddig 1019-en haltak meg Nagy-Britanniában a SARS-CoV-2 nevu vírus okozta Covid-19 megbetegedésben. A szombaton bejelentett 260 haláleset az eddigi legnagyobb napi halálozási szám a brit adatok rendszeres közlésének kezdete óta. A brit egészségügyi minisztérium szombat délutáni adatai alapján az előző napi 14 579-ről 17 089-re emelkedett azoknak a száma, akiknek szervezetében kimutatták a Covid-19-betegséget okozó koronavírust. Előző nap Boris Johnson miniszterelnök és a Matt Hancock egészségügyi miniszter is bejelentette, hogy a betegség enyhe tüneteit észlelték magukon, és az ezután elvégzett koronavírustesztjük egyaránt pozitív lett. Johnson és Hancock az érvényes útmutatásnak megfelelően egy hétig tartó elkülönítésbe vonult és otthonról dolgozik. Ugyancsak pozitív lett Chris Whitty angliai tisztifőovos koronavírustesztje. Whitty a brit kormány egészségügyi főtanácsadója is, és az elmúlt hetek mindennapossá vált sajtótájékoztatóin rendszeresen Johnson mellett állva vett részt. A brit kormány Skócia-ügyi minisztere, Alister Jack szombaton bejelentette, hogy szintén elkülönítésbe vonult, mivel a Covid-19 enyhe tüneteit észlelte magán, bár koronavírustesztnek még nem vetették alá. Nagy-Britanniában szombaton megkezdődött a koronavírus-járvány megfékezését célzó munkában és a betegek ellátásában közvetlenül részes egészségügyi dolgozók átfogó szűrése annak megállapítására, hogy nem hordozzák-e az új koronavírust. Először azokat az orvosokat és ápolókat vizsgálják, akiknek a Covid-19-re jellemző tüneteik vannak, vagy olyanokkal élnek egy háztartásban, akik ilyen tüneteket észlelnek magukon. A szűrés ezután kiterjed a kórházak sürgősségi osztályain dolgozókra, a mentősökre, a körzeti orvosokra, majd azokra is, akik rászorulóknak nyújtanak szociális ellátást. Nagy-Britanniában jelenleg naponta átlagosan hatezer koronavírustesztet végeznek, de a kormány a hónap végéig tízezerre, április közepéig 25 ezerre tervezi emelni a naponta elvégzett szűrések számát.