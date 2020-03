Törökország is korlátozza az emberek mozgását

Leállította a nagyvárosok közötti távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést.

Törökország szombaton leállította a nagyvárosok közötti távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Erdogan arra kérte az embereket, vonuljanak önkéntes karanténba, csak vásárolni és egyéb fontos esetekben lépjenek ki az ajtón. Törökországban 5698 igazolt fertőzött van, és a hivatalos adatok szerint 92 ember halt bele a vírus okozta betegségbe. Az ellenzéki, kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) vezetője szerint mindazonáltal az önkéntes karantén nem elég, kötelező kijárási korlátozásokat kell bevezetni. Kemal Kilicdaroglu szerint a kormány sorsukra hagyja az embereket, ha rájuk bízza, hogy otthon maradjanak, de nem garantálja, hogy megélhetésük biztosított legyen. A Turkish Airlines légitársaság vasárnaptól április 17-ig leállítja a nemzetközi járatokat 14 török nagyvárosba. Antalya, Diyarbakir, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Iztambul, Izmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun Trabzon és Van között pedig ugyan továbbra is közlekednek majd repülőgépek, de csak azok szállhatnak majd fel rájuk, akiknek hivatalos igazolásuk van a helyi kormányzótól arról, hogy utazhatnak, ám egyelőre jegyet foglalni nem lehet rájuk. A Pegasus Airlines légitársaság a török légügyi hatóság utasítására hivatkozva április 30-ig leállította belföldi járatait. Ali Yerlikaya, Isztambul kormányzója is bejelentette, hogy szombat délutántól leállítják a nagyvárosok között közlekedő buszjáratokat. Törökországban pénteken Rize tartományban egy várost és négy falut, szombaton pedig további két települést helyeztek vesztegzár alá Yozgat és Van tartományban. Az országban már korábban korlátozták a különösen veszélyeztetett idősebbek mozgását, bezárták a parkokat, éttermeket és bárokat is.