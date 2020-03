Az egészségügyi dolgozók előtt tiszteleg a Lánchíd díszvilágítása

Miközben naponta ezerszer halljuk, hogy maradjunk otthon, az idősek ne menjenek sehova, az ősz hajú fiataldemokratákról lepereg a figyelmeztetés.

Orbán Viktor puszta kézzel simítja végig a Kínából küldött védőfelszerelés-szállítmány fóliacsomagolását a ferihegyi reptéren.



Szelfizéshez szorosan egy kínai rakodómunkás mellé áll, majd kedélyesen könyökpacsizik.

Szijjártó Péter sem ijed meg holmi vírusveszélytől: bár körülötte mindenki maszkot visel, a külügyminiszter fedetlen arccal száll le a szófiai reptéren – de az sem ijeszti el, ha március 28-án Matolcsy György jegybank-elnökkel kell ölelkeznie.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető pedig szinte vállt vállnak vetve számolt be a kormány gazdaságmentő intézkedéseiről, március 22-én.

A kormánypárti politikusok Facebook-ra töltött fotói alapján úgy tűnhet, mintha a koronavírus-járvány valami messzi, közvetett fenyegetés lenne, ami nem képes feljutni a NER mindig napsütötte csúcsaira. Némileg disszonáns közben tudni, hogy

az operatív törzs hetek óta mantrázza több millió magyarnak: ne menjenek az utcára, de ha mégis, tartsunk egymástól egy-másfél méteres távolságot.

Harrach nem tehette meg, hogy otthon marad

Az időseket különösen védi most az állam, nekik szintén hetek óta nem javasolják ogy akár egy vásárlás miatt is kimozduljanak az utcára. Ehhez képest, március 23-án a Parlament felsőháza tele volt ősz hajú fiataldemokratával és kereszténydemokratával, akik mind igennel szavaztak a felhatalmazási törvény házszabálytól való eltéréssel való tárgyalásáról. Köztük volt a 68 éves Pesti Imre (Fidesz), a 71 éves Lezsák Sándor (Fidesz), a 73 éves Harrach Péter (KDNP) és a 76 éves Latorcai János (KDNP) is.

Harrach afféle magyarázom a bizonyítványom-stílusban a Facebookon indokolta, miért vett részt a szavazáson. "Rövidesen indulok a Parlamentbe. Magánemberként tudom, hogy itthon kellene maradnom, mert ez ad biztonságot. Közéleti szereplőként ezt nem tehetem. Fontos döntés várható. A veszélyhelyzet fenntartására addig van szükség, amíg a járvány tart. Válságkezelésben a jelenlegi kormány a legjobb, ezt többször bizonyította, szemben azzal a szerencsétlenkedéssel, amit elődei produkáltak, és amit neki kellett helyrehozni" - írta.

Egymás nyakán ültek a Parlamentben

A Parlamentben egyébként úgyis egymás nyakán ültek a képviselők a kérdéses szavazás napján, március 23-án, hogy a felsőházi termet használták, hogy nagyobb távolságot tudjanak tartani egymástól – oldalirányban. A padsorok közelsége miatt azonban legfeljebb 30-40 centiméter lehetett közöttük.

A bejárás és a helyben történő szavazás miatt több ellenzéki képviselő is kiakadt: Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és a független Szél Bernadett is arról beszél közösségi oldalán, hogy az Országgyűlés átállhatott volna online működésre, ahogy ez a HVG cikke szerint a lengyel alsóháznak is sikerült

Körülnéztünk az ellenzék oldalán : a parlament.hu adatai szerint a szavazáson ők is nagy számban vettek részt személyesen, hogy leszavazzák az indítványt vagy tartózkodjanak, de négyen - köztük Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke - el sem jöttek (a Fidesz részéről csak Vitányi István merészelt ilyet tenni). Összesen kilencen választották az előre bejelentett hiányzás módszerét, főleg a jobbikosok, de néhány LMP-s, MSZP-s is.