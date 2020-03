Koronavírus: a népesség közel egyötöde különösen veszélyeztetett

A pánik és a szigorodó EU-szabályok egyaránt drágulást hoznak, ha egyáltalán találunk még nyitva kereskedőt.

A koronavírus-járvány dermesztő hatást gyakorol az európai autóiparra és -kereskedelemre: az Európai Bizottságnak át kellene gondolnia a 2020-ra tervezett károsanyag-kibocsátási büntetések elhalasztását - vélekedett a Népszavának Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke. Ez némi levegőhöz juttatná a gyártókat, a kereskedőket és a vevőket. Ellenkező esetben még kaotikusabbá válhat a piac: nem tudni, mely gyárra miként hat a szigorítás és a járvány. A legfertőzöttebbnek számító Olaszországban a gyártás és a forgalmazás leállt. Ágazati szakértők szerint a szalonok Magyarországon is bezárhatnak. A Gémosz-elnök szerint a válsághelyzet miatt meg kellene őrizni az utazás lehetőségét. Ezért, ha megkötésekkel is, de a márkaszervizek működését fenn kell tartani. Online bejelentkezéssel, időpontfoglalással, fizetéssel elkerülhető a szerelők és az ügyfelek személyes találkozása. Idén január-februárban még a használtautó-piacon sem szólt a vészcsengő. A kereskedők joggal számolhattak kedvező üzletmenettel, így a tavalyi 155 ezer darabhoz hasonló behozatallal. Ma már látszik, hogy ebből nem lesz semmi: a járvány térdre kényszerítheti az ágazatot. A használtautó-kereskedések jelentős része bezárt. Másutt csak telefonos egyeztetés után fogadják a vevőket. Március első napjaiban 30-40 százalékkal csökkent a forgalom, de azóta a visszaesés eléri a 60-70 százalékot – közölte a Népszavával Fojt Attila, a Magyar Gépjármű-kereskedők Országos Egyesületének (MGOE) elnöke. A szakember borúlátó. A forintgyengülés 6-8 százalékot dob a behozott használtautók árán. A beszerzés se egyszerű, hisz szinte az összes európai ország szigorú határellenőrzést vezetett be. Gyakoriak a több órás várakozások az átkelőknél. Ha a magyar kamionos oda és vissza át is küzdi magát az akadályokon, mikor hazatér, kétheti karantén várja. Ezt nagyon kevesen vállalják. A járvány 3-4 hónapos elhúzódása már drámai hatással járna az ágazatra. Megjósolhatatlan, mikor és milyen formában éledhet újjá a gazdaság, hányan maradnak tartósan munka nélkül, miként alakul a vásárlóerő. Amúgy sem valószínű, hogy az emberek azonnal gépkocsit vesznek. Nem látható, hogy a járványválság után miként szerezhető be nyugaton használtautó. Az új gépjárművek drágulása miatt nőhet a kereslet a használtak iránt, ami feljebb tornázhatja az árukat. A munkahelyek védelmében itt is szükség lenne kormánysegítségre, akár járulékcsökkentésre: a kapcsolódó javaslattal már foglalkozik az MGOE. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) 155 ezer új személyautó és 26 ezer kishaszonjármű forgalomba hozataláról szóló jóslata valószínűleg már álom marad. Az első két hónapban, a fertőzéspánik előtt még csak csekély forgalomcsökkenést észleltek, főleg a tavalyról átcsúszott vásárlások és forgalombahelyezések miatt. Az idéntől érvényes EU-szabályok szerint az új autók kilométerenként legfeljebb 95 gramm szén-dioxidot bocsáthatnak ki. Efölött minden gramm 90 euróba kerül. Ez akár ezer euróval is növelheti a gépkocsi árát. Azok a gyárak, amelyek belátták, nem képesek e szintre csökkenteni a kibocsátást, a büntetést eleve beszámítják az árba. De a kapcsolódó fejlesztések is drágítják a terméket. A nagy gyártók igyekeznek megszabadulni azoktól a 2020-tól már csak büntetéssel értékesítheő készleteiktől. Ráadásul a szigorítás miatt a választék is jelentősen szűkül. Csak az uniós előírások legalább 10 százalékos drágulást hoznak. A következő mélyütést a zuhanó forintárfolyam vitte be. Nem zárható ki, hogy az amúgy is pangó piacon a kerekedők további áremelésre kényszerülnek. A szakemberek szerint a drágulás főképp a kis- és alsóközép-kategóriás modellek keresletét vetheti vissza. A létbizonytalanság és a jövedelem-csökkenés miatt itt is érzékelhetően visszaesett a kereslet.