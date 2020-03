80 euróból raktak össze lélegeztetőgépet szlovák egyetemisták

A döntéseket a tudományos vélemények befolyásolják, de biztos, hogy ha az emberek követik az irányelveket, lerövidíthetik izoláltságukat - Michael Gove, a Miniszterelnöki Hivatal vezetője.

Mintegy harmincmillió nagy-britanniai háztartás levélszekrényébe dobja be a postás a következő napokban Boris Johnson üzenetét, abban a reményben, hogy a diagnosztizált, enyhe koronavírusos tünetekkel bajlódó kormányfő nem személyesen írta alá a leveleket. A kormányfő figyelmezteti a lakosságot, a helyzet egyelőre csak rosszabbodik. A "szociális távolságtartásra" kötelezett britek továbbra is csak a legszükségesebb esetben, alapvető élelmiszerek beszerzése, rászoruló rokonok támogatása, ha otthonról nem lehetséges, munkavégzés és testedzés céljából mozdulhatnak ki hazulról. Johnson szerint minél inkább betartja a társadalom a szabályokat, annál kevesebben betegednek meg egyszerre és helyeznek nyomást az NHS egészségbiztosítóra. Mielőtt megismételné szokásos bíztatását - "a híres brit elszántsággal, közös erővel le fogjuk győzni a koronavírust," - leszögezi, "ha szükségessé válik, nem fog habozni további szigorítások foganatosításával". A Sky News vasárnapi politikai magazinjában megszólaló Michael Gove, a Miniszterelnöki Hivatal vezetője elismerte, hogy a kormány a "sötétben tapogatózik", fogalma nincs, meddig kényszerül karanténban maradni a lakosság. Elmondta, a döntéseket a tudományos vélemények befolyásolják, de biztos, hogy ha az emberek követik az irányelveket, lerövidíthetik izoláltságukat. Ha az Imperial College professzorára, Neil Fergussonra hallgat, a bezártság május végéig, június elejéig is elhúzódhat. Bizonyos szociális távolságtartásra azonban még hónapokig szükség lehet, azaz az iskolák és egyetemek már csak szeptemberben indulhatnak újra és a dolgozók nem térhetnek vissza irodáikba. Ha lehet, az NHS England szakmai vezetője, Stephen Powis professzor még drámaibb hangot ütött meg a Downing Street 10.-ben rendezett napi virtuális sajtótájékoztatón. Hangoztatta: "nincs itt az ideje az elbizakodottságnak, elégedettek lehetünk, ha a halálos esetek 20 ezer alatt maradnak". A hétvégére a Covid-19 vírusban megbetegedettek britek száma meghaladta a 17 ezret, az elhunytaké pedig a lélektani jelentőségű ezret. Az emberek hitetlenkedve vették tudomásul, hogy Boris Johnson, Matt Hancock egészségügyi miniszter és a döntéshozatalban-tájékoztatásban kiemelkedő szerepet játszó Chris Whitty országos tisztifőorvos koronavírus tesztje szinte egyidejűleg lett pozitív még pénteken. Ettől függetlenül egy új közvélemény-kutatás szerint a társadalom 78 százaléka elégedett a kormány víruskezelő programjával, bár 63 százalék szerint túl későn vezette be az önkaranténozással kapcsolatos intézkedéseket. Dr Rosena Allin-Khan, körzeti orvos és munkáspárti képviselő vasárnap felszólította a politikai vezetőket, a brit helyett a WHO hivatalos tanácsát követve legalább két hétig maradjanak önkéntes elzártságban. A doktor, aki jelenleg a dél-londoni St George's Kórházban önkénteskedik bírálta az NHS személyzetének biztosított tesztelési lehetőségek és védőfelszerelések változatlanul vészes hiányát. Bár a Brexit szót jelenleg senki nem ejti ki a száján, a Focaldate felmérése szerint az emberek közel kétharmada szeretné, ha Boris Johnson hivatalosan kérné az átmeneti időszak meghosszabbítását. Nem közvetlenül a miniszterelnök, illetve a tárgyalóbiztosok, Michel Barnier és David Frost megbetegedése miatt, de ahogy egy kormányzati forrás a The Sunday Times érdeklődésére jelezte, "a Whitehall-ban senki nem foglalkozik most a kereskedelmi tárgyalásokkal. Ha nem is hangzik el szó szerint, nincs esély arra, hogy december 31-én ténylegesen elhagyjuk az Európai Uniót".