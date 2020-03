Ellenzék: Igen a járvány elleni közös küzdelemre, nem Orbán teljhatalmára

Azt kérik a miniszterelnöktől, hogy vegye figyelembe közel 4 millió választó akaratát – mondta Harangozó Tamás. Szabó Tímea közölte: Európában sehol máshol nem kaptak határidő nélkül többletjogokat a kormányok a védekezésre.

Közös sajtótájékoztatót tartottak a Parlament előtt az ellenzéki pártok a veszélyhelyzeti törvény meghosszabbításával kapcsolatban hétfő délelőtt. Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese azt mondta, hogy a legelejétől kezdve hajlandóak lettek volna a kormánynak az alaptörvénytől eltérő, szélesebb jogokat adni, de csak és kizárólag időkerettel, ezt nem fogadja el a Fidesz. Még a kormányközeli Nézőpont Intézet felmérése is azt mutatja: a megkérdezettek 40 százaléka támogatná, hogy június 30-ig tartson a kormány rendkívüli felhatalmazása első körben. Azt kérik Orbán Viktortól, hogy vegye figyelembe közel 4 millió választó akaratát. Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt: a Párbeszéd igent mond a járvány elleni közös küzdelemre, de nemet Orbán Viktor teljhatalmára, és Európában sehol máshol nem kaptak határidő nélkül többletjogokat a kormányok a védekezésre. Eközben viszont Spanyolország a GDP-je 20, Lengyelország a GDP-je 9 százalékát költi a szociális katasztrófa elkerülése érdekében. Ez nálunk egyelőre 0,5 százalék. Lukács László György, a Jobbik alelnöke közölte: ők mindig, a kezdetektől a legszigorúbb szabályokat szorgalmazták, így most is azt kérik a kormánytól, hogy tegye kötelezővé a szájmaszk viselését közterületeken. Ezek a többletjogok viszont nem járhatnak határidő nélkül, ezért ragaszkodnak ők is a 90 naphoz – tette hozzá. Varju László, a DK országgyűlési képviselője megismételte a DK korábbi 4 feltételét, ezek a következők:



a törvény nem szólhat az idők végezetéig, időkorlát kell,

szükségesnek és arányosnak kell lennie,

az ellenzéknek biztosítani kell a jogot, hogy az Alkotmánybírósághoz forduljon,

és nem korlátozhatja a sajtó szabadságát.

Csárdi Antal, az LMP frakcióvezető-helyettese közölte: nem állíthatja azt a kormány, hogy a 199 tagú parlament a későbbiekben esetleg ne tudna ülésezni, jelenleg semmi realitása nincs egy ilyen helyzetnek. Ezért nem tudják elfogadni, hogy nem tartalmaz a törvény határidőt. Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője kiemelte: a kormány a parlament, és így a demokrácia kiiktatására készül ezzel a törvénnyel. Érdekes, hogy az EU-ban minden más parlament tud ülésezni a jövőben is – jelentette ki. Szél Bernadett független képviselő azt kérte Gulyás Gergelytől: alkotmánymódosítással teremtse meg a kormány a lehetőségét annak, hogy a parlament online is ülésezhessen, mert ehhez minden feltétel adva van.