Reklámozás helyett a koronavírus elleni védekezést segíti a Coca-Cola

A legveszélyeztetettebb korosztály körében jelent meg a betegség, egy lakó biztosan megfertőződött.

A koronavírus magyarországi megjelenése óta valószínűleg példátlan nagyságrendű járványügyi intézkedésre került sor Érden, összesen 90 embert helyeztek egyszerre karanténba, az intézkedés ráadásul a legveszélyeztetettebb korosztályt érinti - írja a 24.hu

A hírportál információi szerint pénteken a járási tiszti főorvos elrendelte a Szent József Idősek Otthona valamennyi lakójának járványügyi elkülönítését. Az intézkedésre azért volt szükség, mert az egyik idős bentlakó igazoltan elkapta a vítust. Rajta egy hete végezték el a tesztet, amely pozitív lett. A lakók azonban a lappangási időszakban szoros kontaktusba kerülhettek a beteggel, ezért feltételezhető, hogy időközben ők is megfertőződtek. A hírportál birtokába került dokumentum szerint a járási tiszti főorvos elrendelte, hogy április 6-ig egyetlen lakó sem hagyhatja el a szobáját. Az otthon dolgozóinak pedig előírta, hogy kizárólag egyéni védőfelszerelésben végezhetnek munkát az intézményben. A lakók evőeszközeit, textíliáit is szigorúan elkülönítve kell kezelniük. A lap megkeresésére az intézmény vezetője, Kövér Mária az intézkedés részleteiről nem kívánt nyilatkozni. Annyit elmondott, hogy a lakók és a munkatársak tesztelése „folyamatban van”.

A helyzet nyilvánvalóan még nehezebb helyzetbe hozta az érdi idősotthon lakóit, hiszen a bentlakásos otthonokban már korábban látogatási és kijárási tilalmat rendeltek el. Csőzik László, Érd polgármestere a 24.hu-nak azt mondta, tudomása van az irgalmasrendi otthonban elrendelt intézkedésről, Katona Ildikó járási tiszti főorvos az önkormányzatot is értesítette a karantén elrendeléséről. Csőzik közölte azt is, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében az önkormányzati fenntartásában álló szociális gondozási központ idősotthonában már korábban elrendelte: a veszélyhelyzet idejére az ott dolgozó munkatársaknak is be kell költözniük az intézménybe. A Szent József Idősek Otthona 2007 óta a Betegápoló Irgalmasrend fenntartásában működik. Az intézmény honlapja szerint a rend vállalt missziója betegek, elesettek, rászorultak ápolása, gondozása, gyógyítása. Az irgalmasok országszerte több gyógyító-ápoló intézményt tartanak fenn, hozzájuk tartozik egy budai, egy pécsi és egy váci kórház, valamint két idősotthon. Az érdi otthonban összesen 99 ágy állt a betegek rendelkezésére, 2015-ben a demens lakók számára külön szárny is épült.