Az élelmiszerek drasztikus drágulása miatt rendkívüli támogatást kérnek a nyugdíjasoknak

Kiürült a nyugdíjasok pénztárcája.

Egyszeri, átlagosan 50 ezer forintos rendkívüli támogatást kér a havi 150 ezer forintnál kisebb nyugdíjból élőknek a miniszterelnöknek címzett nyílt levelében a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) Nyugdíjas tagozata és a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (Nyuszet). A mindkét szervezetben elnöklő Juhász László lapunknak az alapvető élelmiszerek árának drasztikus emelkedésével indokolta a rendkívüli kérelmet, hozzátéve, hogy a legidősebb korosztályban vagy személyes élményként, vagy a szülők elmondása alapján élénken él a világháború, vagy az 56-os forradalom környékén jellemző élelmiszerhiány. Többségük ezért eleve megpróbál lisztből, cukorból, olajból tartalékolni, a járványhírek hatására pedig a kevésbé aggódók is ellepték a szupermarketeket. A nyugdíjasok pénztárcája mostanra kiürült - mondta. A kormány számításai alapján a nyár második felében normalizálódhat a helyzet az országban, s ha így lesz, szeptemberben állhat vissza minden a rendes kerékvágásba – indokolta az összeg kiválasztását Juhász László. Ez alapján az egyszeri 50 ezer forint mindössze annyit jelent, hogy a kormány havonta nagyjából 10 ezer forintot adna az alacsony nyugdíjból élő időseknek a társadalmi igazságosságra és szolidaritásra építve a most következő nehéz időszakban – tette hozzá. Az Orbán Viktornak címzett levél arra is kitér, hogy ez a rendkívüli kérés nem jelenti a nyugdíjrendszer átalakítására korábban tett javaslatok, például a béremelkedéssel is számoló vegyes, vagy másként svájci indexálás kérésének visszavonását, mindössze azt jelzi: az idősek türelmesebben várnák a jövő évre vonatkozó nyugdíjemelési terveket is, ha a kormány egy ilyen gesztussal éreztetné velük, érti a gondjaikat. A legutóbbi ismert adatok szerint majdnem 1 millió 400 ezer nyugdíjas kap havi 150 ezer forintnál kevesebb járadékot, ebből 580 ezren százezernél is kisebb összeget. A hazai nyugdíjas szervezetek az utóbbi hetekben sorra jelentették meg az idősek helyzetének javítását célzó ötleteiket, kéréseiket, de érdemi választ eddig nem kaptak, ahogy a kérdéssel foglalkozó ellenzéki pártok sem. A Nyuszet addig már eljutott, hogy Beneda Attila, a humántárca helyettes államtitkára hivatalos tárgyalást folytat velük a korábbi kéréseikről, Juhász László azonban sem a nyugdíjrendszer átalakításának esélyeit illetően, sem pedig a most kért egyszeri juttatás elfogadásának ügyében nem optimista. A szerdára tervezett újabb egyeztetésük például a költségvetés újratervezése és persze a járvány elleni óvintézkedések miatt elmarad.