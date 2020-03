Hétszáznyolcvanhatezer a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

A válságban szükség van rendkívüli intézkedésekre, de közben tiszteletben kell tartani a jogállamot – üzente Angela Merkel. Az FPÖ parlamenti csoportjának megbízottja úgy fogalmazott: Orbán szégyentelenül kihasználja a válságot, hogy valóra váltsa régi tervét.

Az Európai Parlament illetékese nagy gondnak tartja, hogy az EU elhanyagolta a magyarországi helyzet megoldását, pedig aggályos, hogy Orbán alatt visszacsúszott a demokrácia és meggyengült a jogállam. Épp ezért a francia zöldek képviselője hirtelenjében nem is tudja, hogy mit lehetne tenni Orbán teljhatalmával. Delbos-Corfield, aki a magyar ügyek felelőse Strasbourgban, sajnálatosnak tartja, hogy az unió idáig mindig csak követte a magyarországi fejleményeket. Ugyanakkor Kovács Zoltán élesen visszautasította a Guardian tegnapi vezércikkét, miután az azt írta, hogy Orbán diktátori jogokat szerez. A szóvivő szerint a liberális média cinizmusa új, alávaló mélységet ért el. Ennek ellenére tartani kell attól, hogy kormány a törvény segítségével hajszát indít a kritikus sajtó ellen a járvány kapcsán, miután a hatalom már most is azt állítja, hogy magyar és külföldi újságírók közösen le akarják járatni a vezetést.

A magyar kormány meghatározatlan időig jegeli a hatalmi ágak szétválasztását, mert állítólag csak így lehet legyőzni a vírust. Orbán katonás retorikával érvelt uralma kiszélesítése mellett, pedig már így is igen nagy volt jogköre. De most még keményebben fel tud lépni bírálói ellen. A Bizottság igazságügyi biztosa azt közölte válaszul, hogy Brüsszel mind a 27 tagállam esetében megnézi, mennyire van joguk a parlamenteknek beleszólni a különleges felhatalmazások meghosszabbításába, illetve hogy azok érvényüket vesztik-e egy bizonyos idő elteltével. Reyners arra is kitért, hogy az EU aggodalommal követi a hatalmas magyarországi sajtókoncentrációt. Jelezte, hogy az unió nagyon nem ért egyet azzal, ha börtönnel sújtják az álhírek terjesztőit. A közösségi értékekért felelős biztos, Jourová tudatta is az idevágó aggályokat a magyar igazságügyi miniszterrel. A német Katarina Barley (az igazságügyi tárca volt gazdája) szerint Orbán be akarja biztosítani, amit más úton-módon nem tudna elérni. Ám félő, hogy most dominóeffektus indul be, mert más országok nagyon figyelik, hogy mi lesz a magyarokkal. És hogy közbeszól-e a Bizottság, illetve a többi tagállam. A politikus felszólította Brüsszelt, hogy a kérjen sürgős közbeavatkozást, illetve pénzbüntetést az Orbán-kormány ellen az Európai Bíróságtól. Ingeborg Gräßle, a Néppárt EP-képviselője úgy értékelte, hogy a magyar vezető elnöki diktatúrát akar, ezért a Fideszt a lehető leggyorsabban ki kell hajítani a Néppártból.