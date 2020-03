Mentősökre támadt egy jászárokszállási férfi, aki bejelentése szerint öngyilkos akart lenni

Ellopták a telefonját és összeverték a férfit.

A Debreceni Járási Ügyészség kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat három fiatalkorú ellen, akik rátámadtak a sértettre, durván bántalmazták, majd ellopták a mobiltelefonját – írja az ügyészség . A vádlottak közül ketten testvérek, míg harmadik társuk az unokatestvérük. A vádlottak 2019. augusztus 17-én az éjszakai órákban Miskolc egyik városrészében szórakoztak és italoztak, majd ittas állapotban hajnali 2 óra körül gyalog elindultak a városközpontba. Útközben azonban hangoskodtak és kiabáltak. A sértett egyedül gyalogolt az utcán, a vádlottakkal nem beszélt. Miután elhagyta a társaságot, mobiltelefonjáról értesíteni akarta a rendőrséget. Ezt azonban nem tudta megtenni, mert a legidősebb fiatalkorú minden előzmény és ok nélkül kiabálva, fenyegetőzve utána szaladt. Ezt észlelve a sértett is futni kezdett, azonban a vádlott utolérte és hátulról megrúgta a lábszárán, emiatt a férfi a földre esett. A legidősebb vádlott a földön fekvő sértettet többször megrúgta a fején és a felsőtestén. Időközben társai is bekapcsolódtak a verésbe, és a sértettet többször megrúgták a felsőtestén. A rúgások következtében a férfi rövid időre az eszméletét is elvesztette. A bántalmazáskor a sértett elejtette telefonját, ezt a legidősebb vádlott magához vette és zsebre tette. Ezután valamennyien eltávoztak a helyszínről, egy közeli szökőkúthoz mentek és ott várakoztak. Rövidesen rendőrök igazoltatták őket. Ekkor a legidősebb vádlott az ellopott mobiltelefont maga mellé tette a szökőkút peremére, majd a mellette ülő unokatestvére azt lassan beleejtette a szökőkút vizébe.