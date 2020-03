A lengyel felsőház visszadobta a gazdaságmentő csomagot

A szenátus és a képviselőház külügyi bizottságának elnökei mást várnának egy NATO- és EU-tagállamtól. Nem is szólva Bernie Sandersről.

Az amerikai szenátus külügyi bizottságának republikánus és a képviselőház hasonló testületének demokrata párti elnöke egyaránt nyilatkozatban bírálta a magyar parlament időkorlát nélküli félreállítását. Mindketten különösen aggasztónak tartják, hogy a világjárványt pont egy EU- és NATO-tagállamban használják fel a rendeleti kormányzás bevezetésére – számol be róla a Szabad Európa Rádió honlapja. Jim Risch idahói szenátor megállapítja, hogy a vészhelyzeteket sosem szabad felhasználni a demokrácia gyengítésére. „Magyarországnak körültekintően meg kell fontolnia, mit tesz a válság idején és meg kell őriznie a közös, alapvető demokratikus értékeket” – szól a figyelmeztetés. Eliot Engel New York-i képviselő szerint nyílt hatalomszerzésről van szó, amelynek révén Orbán Viktor „saját polgárainak szenvedését személyes céljai érdekében használja ki” és ezentúl diktátorként irányíthatja az országot. Nyilatkozatában felszólítja a magyar kormányfőt, hogy hagyjon fel tervével és inkább a járvány elleni védekezésre, a magyarok biztonságára koncentráljon. Mint arról a Népszava online már hétfőn este beszámolt , Bernie Sanders vermonti szenátor, aki még mindig versenyben van a Demokrata Párt elnökjelöltségéért, internetes bejegyzésben óvott a magyar példától. „A tekintélyelvű vezetők a történelem során mindig korlátlan hatalom megszerzésére használták a válságokat. Most, inkább, mint eddig bármikor, ki kell állnunk a demokráciáért és a jogállamiságért” – kommentálta az Euronewsnak a magyarországi intézkedésekről szóló hírét.