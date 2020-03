Történelmi mélyponton a forint

A termelési szünet előreláthatólag két hétig tart.

Április 10-től előreláthatólag két hétre leállítják a termelést a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi gyárában a járványhelyzetre tekintettel – tájékoztatta a cég kedden az MTI-t. A közlemény szerint a Villeroy Boch AG március 20-án elrendelte mind a fürdőszoba és wellness, mind az asztali kultúra üzletágában a németországi és a franciaországi gyáraiban a termelés leállítását első körben április végéig. A cég az eseményeket folyamatosan figyelemmel kísérve dönthet a leállás további meghosszabbításáról. Magyarországon az anyavállalat döntése alapján – részben a nyári szünet előrehozásával – április 10-től fokozatosan leállítják a termelést a Villeroy & Boch Magyarország Kft. hódmezővásárhelyi gyárában is. A termelési szünet előreláthatólag két hétig tart, az üzem, amely a cégcsoport fürdőszoba és wellness üzletágának egyik legfontosabb gyártóbázisa – az aktuális járványügyi helyzet függvényében – április 27-én indulhat újra. A dolgozók a leállás alatt szabadságukat töltik. Az intézkedést a vállalatcsoport elsősorban munkatársai védelmében hozta meg, ugyanakkor ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a fertőzés láncainak megszakításával a járvány további terjedését megakadályozza. Azokban a munkakörökben, ahol erre lehetőség volt a cég már március második felében kötelezővé tette az otthoni munkavégzést. A Villeroy & Boch csoport a gyárak leállításával arra is készül, hogy átmenetileg alacsonyabb szintre esik a termékei iránt az igény, függetlenül attól, hogy jelenleg még zavartalanul zajlik ezek kiszállítása – áll a közleményben. A hódmezővásárhelyi üzemben szaniterkerámiákat gyártanak, a gyár a Villeroy & Boch konszern legnagyobb ilyen üzeme. A Villeroy & Boch Magyarország Kft. a nyilvános cégadatbázis szerint 2018-ban 25,930 milliárd forint árbevételt ért el, melynek csaknem 85 százaléka exportból származott, az előző évben 23,277 milliárd forint volt a bevétele. Adózott eredménye 2018-ban 960 millió forintot tett ki a 2017-es 1,148 milliárd forintot követően. A cég 2018-ban 845 dolgozót foglalkoztatott.