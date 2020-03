A kormány meghosszabbította a veszélyhelyzeti intézkedéseket

Ha a munkáltató nem fizeti a tb-t, a dolgozónak kell biztosítania saját ellátását – figyelmeztet az adóhivatal.

Ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságon van, szünetel a biztosítási jogviszonya, ezért - ha más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra -, a fizetés nélküli szabadság első napjától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, amelynek összege idén havonta 7710 forint, naponta 257 forint - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a honlapján. Az MTI által is idézett közlemény szerint a biztosítási jogviszony szünetelésének első napja utáni 15 napon belül be kell jelentkezni a NAV-hoz a 20T1011 jelű adat- és változásbejelentő lapon. A nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról letölthető és benyújtható az ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy a nyomtatást követően postán. Akinek van a NAV ügyféltájékoztató és ügyintéző rendszeréhez (06/80-20-21-22) PIN-kódja, az telefonon is bejelentkezhet. PIN-kódot igényelni lehet a NAV honlapjáról elérhető ONYA alkalmazással. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónap utáni hónap 12. napjáig átutalással vagy csekken lehet befizetni a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlájára, amelynek száma: 10032000-06056229. Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.