MÚSZ: kilenc koronavírus-teszt lett pozitív

A Magyar Úszó Szövetség az összes válogatott versenyzőt és segítőiket is tesztelte, így találtak rá a koronavírusos betegekre.

Kedd estig kilenc személy esetében mutattak pozitív eredményt az elvégzett koronavírus-tesztek - közölte a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) azok után, hogy a nap folyamán Kapás Boglárka és Kozma Dominik is bejelentette: megfertőződött. A MÚSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében jelezte, a sportág speciális igényeit szem előtt tartva az elmúlt időszakban igyekezett megoldást találni arra, hogy a válogatott versenyzők továbbra is medencés edzéseket végezhessenek. Mint írják, az uszodák üzemeltetőivel - elsősorban a Nemzeti Sportközpontok vezetőivel - és az állami sportvezetéssel abban állapodott meg a MÚSZ, hogy a külföldi edzőtáborokban készülők közül csak azok állhatnak edzésbe, akik átestek két koronavírus-teszten, és a három nap különbséggel elvégzett tesztek egyaránt negatív eredményt hoztak, valamint hazatérésüket követően 14 napot karanténban töltöttek. A korábban is Magyarországon tréningezőknél egy negatív teszt volt az előírás. Hozzátették: a MÚSZ a mintavételhez egy magánszolgáltatót vett igénybe, míg a teszteket államilag akkreditált laborokban dolgozták fel - az eljárás teljes költségét a szövetség saját forrásaiból fedezte.