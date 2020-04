Négy koronavírusos beteg halt meg egy nap alatt Magyarországon

Április 1-jétől, szerdától életbe lépett a fővárosban a szombati menetrenden alapuló, de számos fontos vonalon annál sűrűbb járatindulást biztosító közlekedési rend. A BKK ugyanis azt tapasztalta, hogy a járványveszélyhez kapcsolódó intézkedések miatt 80-90 százalékkal esett az utasszám, ami nem indokolja a tanszüneti menetrend további fenntartását.

Csúcsidőben a metró-, valamint a nagyobb forgalmat bonyolító villamos- és buszvonalakon továbbra is a forgalomhoz mérten sűrű járatindulásra lehet számítani: a metrók, az 1-es villamos és a kiskörúti villamosok 5 percenként, az M3-as metrópótló busz 1-2 percenként, a nagykörúti villamosok 3-4 percenként, a Thököly úti buszjáratok 2-3 percenként járnak. Mindez biztosítja, hogy a járműveken ne legyen 30 százalék feletti kihasználtság – azaz megfelelő távolságban lehessenek az utasok egymástól –, ezt a maximális értéket alkalmazzák a nemzetközi gyakorlatban is. A járatok munkanapokon alapvetően a szombati menetrendjük szerint indulnak, hétvégén pedig továbbra is a szombati, illetve a vasárnapi menetrendet kell figyelni. – A szombati menetrendnél gyakrabban indul majd az 1-es villamos, az újpalotai 7E, a káposztásmegyeri 20E, a kőbányai 85-ös, a rákoskeresztúri 97E busz, valamint a 80-as mellett közlekedik a 81-es trolibusz is. – Az M3-as metró pótlását segítő, alternatív útirányokat biztosító 194M, 223M és 254M busz továbbra is közlekedik munkanapokon. – A megszokottnál nagyobb befogadóképességű csuklós jármű közlekedik az Örs vezér terei 31-es, 161-es, 168E, a zuglói 77-es, 82-es, 130-as, a kőbányai 95-ös, 202E, a budai 33-as és 109-es, a dél-pesti 36-os, 123-as és 148-as vonalon, a 14-es villamos pedig háromkocsis szerelvényekkel indul. – Az új menetrend szerint munkanapokon továbbra is jár a szombaton egyébként nem közlekedő csepeli 179-es, az Albertirsai utat kiszolgáló 10-es busz, valamint a rákoskeresztúri vasúti kapcsolatot is biztosító 269-es, 297-es és 298-as Telebusz. – Az előzőekben fel nem sorolt, menetrendjük szerint szombaton nem közlekedő járatok munkanapokon sem járnak majd. E járatok megállóhelyeit más autóbuszok is kiszolgálják, vagy megállójuk rövid gyaloglással elérhető más járatok megállóhelyeiről. Például: o A 122-es busz megállóhelyeiről a 30-as vagy a 196-os busszal lehet a metrót elérni. o A 217E járat megállói a 9-es, a 151-es és a 217-es busszal érhetők el. o A 244-es busz megállóinak nagy részét a 44-es vagy a 244-es járat szolgálja ki. o A 214-es busz megállóhelyei elérhetők a 114-es vagy a 213-as busszal. A 62-62A villamos megállói a 3-as, 28-as és 69-es villamossal érhetők el. – Ideiglenesen szünetel a 100E reptéri buszjárat közlekedése, a repülőtér azonban továbbra is megközelíthető marad a Nagyvárad térről induló 200E busszal. – A VOLÁNBUSZ által üzemeltetett, az agglomerációt és a külső kerületeket érintő egyes buszjáratok menetrendje is változik munkanapokon: o Az 55-ös és a 218-as busz a szombati, o a Budakeszire, Budaörsre, Törökbálintra, Gyálra (az 55-ös kivételével), Pécelre közlekedő autóbuszok az év végi (december 27-31. között érvényes) munkanapi menetrend szerint járnak; o a többi települést kiszolgáló buszjáraton továbbra is az iskolaszüneti menetrend érvényes. – Március 30-tól munkanapokon a MÁV-HÉV Zrt. által üzemeltetett H5-ös, H7-es HÉV-vonalon az iskolaszüneti, a H8-as és H9-es HÉV-vonalon pedig a hétvégi menetrend lépett életbe. A H6-os HÉV már március 20. óta a munkaszüneti napokon érvényes menetrendje szerint jár hétköznap is. Nem járnak a budapesti komphajók és szünetel a Libegő közlekedése is.