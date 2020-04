Hivatalos amerikai bírálat érkezett Orbán Viktor teljhatalmára

Fürjes Balázs államtitkár és Vitézy Dávid volt BKK-vezér intézkedéseket kér a fővárostól, de nyitott kapukat döngetnek.

Megkértük Karácsony Gergelyt, intézkedjen, ne szombati menetrenddel közlekedjen a BKK – írja mai Twitter-üzenetében Fürjes Balázs, Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár. Ez ugyanis szerinte rontja a járványhelyzetet. A ritkán közlekedő járműveken reggelente lehetetlen betartani a koronavírus-járvány miatti kívánatos távolságot. Fürjes üzenetében azt írja: „joggal akadtak ki az utasok!” Sok tízezer ember háborodott fel ma reggel, amikor szembesült azzal, hogy a BKK mától a szombati menetrend szerint közlekedteti a járatait – toldotta meg a fentieket Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, a BKK egykori vezetője. Mint írja: „egy rendkívüli járványhelyzeti munkanapi menetrend helyett, talán lustaságból, talán nemtörődömségből, egyszerűen megpróbálták a szombati menetrendeket ráhúzni a mostani helyzetre. Azonban nincs szombat: pont azok maradtak a buszokon és azok járnak dolgozni, akik műszakos munkarendben dolgoznak: azaz ebben a helyzetben is értünk helytállnak, kórházakba, áruházakba, üzemekbe, a közüzemeket biztosító munkahelyekre tartanak reggel 5 és 7 között. Ilyenkor az utasforgalom lényegesen magasabb, mint a szombati.” Azt ugyan elismeri, hogy később, az iskolai és irodai munkába járási csúcs idején az utasszám nyilvánvalóan töredéke a normálisnak, de ezt sem lehet a korábban megszokott módon mérni. Vitézy szerint a „tömeges megbetegedések küszöbén a még most is munkába járó emberek joggal várják el, hogy tarthassanak legalább 2 méter távolságot utastársaiktól.” Már az első reggel beigazolta, hogy a BKK és a Fővárosi Operatív Törzs rossz döntést hozott, számos olyan járaton, melyen az emberek dolgozni járnak, az elmúlt napokhoz képest a járványhelyzethez mérten kényelmetlen zsúfoltság alakult ki, ráadásul a buszok eleje nagyon helyesen a járművezetők védelmében le van zárva - írta. Ráadásul a szombati menetrend értelmében a munkanapokon egyébként nem közlekedő belvárosi City-troli vagy a Normafáig hosszabbított 212-es jár, miközben a munkanapokon a munkába járást segítő 85E, 98E, 101B, 122-es, 282E, 284E stb., azaz épp a kórházak, ipari negyedek dolgozóit szállító járatok egyáltalán nem – hívja fe a figyelmet Vitézy Dávid, aki szerint az állam által megrendelt elővárosi kék buszjáratokon nem követték el ezt a hibát: a Volánbusz a legritkább, de munkanapokra kitalált, máskor december végén a két ünnep között alkalmazott menetrendet vezette be. A közlekedési szakember szerint ez lett volna a helyes lépés a budapesti helyi közlekedésben is. Vitézy bejegyzése alatt számos elégedetlen, a poszttal egyetértő utas hozzászólása olvasható. A főváros is észlelte a problémákat és gyors intézkedésre készülnek. A fővárosi közösségi közlekedés járművei 10 százalékos kihasználtsággal járnak, de a városvezetésnek természetesen nem célja, hogy zsúfoltság alakuljon ki a járműveken, éppen ezért folyamatosan figyelik az utasforgalmat és ahol szükséges beavatkoznak – jelentette ki Rényi Ádám, a fővárosi önkormányzat kommunikációs igazgatója a Népszavának. A fővárost a csökkenő utazási igény mellett a buszsofőrök védelme sarkallta a szombati menetrend bevezetésére, hiszen ha nagyon sokan megbetegednek, nem tudják őket pótolni. Éppen ezért, ahol alig van utas, ott nem járatják üresen a járműveket. A BKK egyébként már jelezte, éppen a mai tapasztalatok okán, hogy ahol szükséges, sűrítik a járatokat. Rényi egyébként egyszerű politikai akciózásnak tartja az üzenetet. A BKK folyamatosan figyeli a forgalmat, a cég emberei a reggeli üzemkezdettől számlálták az utasokat a város több pontján - mondta lapunknak Borsi Dávid, a BKK kommunikációs igazgatója. Valóban voltak olyan járatok, ahol a kihasználtság a 40-50 százalékra nőtt a reggeli műszakok előtt, főként a kőbányai gyárak környékén. Ahol ilyen telítettséget tapasztaltak, ott már holnaptól sűrítik a járatokat – nyugtatott meg mindenkit. A cél az, hogy sehol se haladja meg a telítettség a 30 százalékot a járműveken. Egy csuklós busz esetében ez azt jelenti, hogy 30 utasnál többet ne szállítson egyszerre. Ez megfelel a nemzetközi járványügyi standardnak - tette hozzá.