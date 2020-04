Zuhanórepülésbe váltott a forint, már a 375 forintos eurótól félhetünk

Újabb és újabb mélypontokra kerül a forint, az ok az elégtelen kormányzati mentőcsomag és a „felhatalmazás” diktatúra-törvény, amely sorra veri ki a biztosítékot még az Orbánnal lojális demokráciában is.

Zuhanórepülésbe kezdett a forint az elmúlt napokban, reggel még 361 forint körül volt az euró, dél előtt már 365,30 volt az új rekord, de valójában akár 375 forintig is elmehet az euró ára. A dollárral szemben is gyalázatosan teljesít a magyar a forint a reggeli 327 forintról fél tizenkettőig 334 forintig emelkedett meredeken az árfolyam. Az elemzők szerint a régiós devizák eleve rosszul teljesítenek, de ezek közül toronymagasan kiemelkedik a forint – vagyis országspecifikus is a forint gyengülése. Az elemzők általában két okot említenek: az elégtelen gazdasági mentőcsomag, amelynek bejelentést Orbán Viktor a jövő hét elejére ígérte, de az eddigi információk szerint közel sem lesz olyan impozáns, mint a környező országokban. Tegnap már Szerbia is elfogadta a maga mentőcsomagját, amely a GDP 10-11 százalékára rúg. (Az eddig bejelentett magyar intézkedések a hitelmoratóriummal együtt a GDP 1-1,5 százalékára rúgnak) Szerbiában is fő cél a munkahelyek megvédése, a foglalkoztatás szinten tartása, ehhez az állam ott is bértámogatást ad. Ezen felül minden nagykorú 100 eurós egyszeri támogatást kap, aki nem tud dolgozni az minimálbért kap, de arról is döntés született, hogy 10 százalékkal megemelik az egészségügyi dolgozók bérét. A másik ok ami miatt ütik a forint, a „felhatalmazási” törvénynek nevezett diktatórikus szabályok törvényerőre való emelése. Az elmúlt órában már az Orbán-kormánnyal többé-kevésbé jó viszonyt ápoló kormányok és politikusok is sorra elítélték az Orbán Viktornak adott korlátlan idejű felhatalmazást.