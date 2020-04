Meghosszabbítja Olaszország a koronavírus miatt bevezetett korlátozások hatályát

Az örömlányok többsége a munkanélküliségtől retteg.

A koronavírus-járvány teljesen új kérdéseket vet fel a prostitúció világában. Miután a növekvő pénztelenség miatt kevesebb férfi vásárol védőeszközt, ráadásul a félelmeit még gátlástalanabbul akarja levezetni, a prostituáltak nagyobb veszélyben érzik magukat. Többségük a munkanélküliségtől retteg. Immár nem az a fő kérdés, hogy mint arról néhány moszkvai lap korábban frappánsan cikkezett, hogy az utcalányok egyenlő jogokat követelnek az orvosokkal vagy a katonákkal. Sokkal inkább az, miből fognak megélni vagy családjukat eltartani a csökkenő érdeklődés miatt. Számos országban az intim szolgáltatásokat a hatóságok blokkolják. Hollandiában például a legismertebb bordélyokat bezárták. A 25 ezer prostituált megsegítésére, esetleges kórházi kiadásaik fedezésére máris gyűjtést indítottak. 200 ezer német prostituált állami támogatás hiányában házhoz jár – megkövetelve a maszk használatát… Az amerikaiak pácienseiktől a fertőtlenítésen kívül a lázmérést követelik meg. Mindez azonban nem véd meg senkit a fertőzéstől. A megoldás a jogvédők szerint a prostituáltak állami segélyezése lenne. Még a víruspánik kirobbanása előtt nagy vita alakult ki Oroszországban a prostituáltak fokozott megbecsüléséről. Szerencsétlenebb időpontot a vita gerjesztésére már ki sem találhattak volna. Az orosz jogvédő szervezetek a közigazgatási jogsértésekről szóló törvénykönyv vitája kapcsán sok egyéb mellett azt követelték, hogy töröljék el a prostitúciót büntető cikkelyt. Ennek alapján ugyanis másfél-kétezer rubellel bírságolnák meg azokat, akik a testükkel kereskednek. Szimbolikus ez az összeg a normális idők bevételéhez képest. Csakhogy éppen a prostituáltak megbélyegzését nehezményezik azok, akik eltörölnék ezt a büntetést. Arra hivatkoznak, hogy a prostitúció jogsértésként való kezelése teljesen ellehetetleníti az ezzel foglalkozó nőket. Megfosztják őket attól a lehetőségtől, hogy valaha is legális munkához jussanak, hogy hitelt kapjanak a bankoktól vagy felvegyék gyerekeiket a felsőoktatási intézményekbe. A „Szerebrjannaja Roza” (Ezüst Rózsa”) elnevezésű, az ország 35 régiójában jelen lévő szervezet vezetője, Irina Maszlova a „Novaja Izvesztyija” című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy a külföldi példákból azt tekinti a legjobbnak, amely legalizálja a prostitúciót, miközben megtiltja annak propagálását. Maszlova mintegy hárommillió szexmunkásról tud. Az előbb-utóbb bevezetendő „vagina-adó” Maszlova szerint 60 milliárd rubel bevételt biztosítana a költségvetésnek. De ha a német példát követnék ez az összeg elérhetné akár a 330 milliárdot is. Egy utcalány óránként 3000 rubelt kap, de van, aki ennek a sokszorosát is megkéri, akár tizennyolcezret is. A legnagyobb a prostitúció Moszkvában, Szentpéterváron, a Kaukázusnál lévő Krasznodárban és a Volga menti Nyizsnyij Novgorodban. A fővárosban sok a vidéki és a harmadik világból érkező lány, különösen az afrikai. A mai gyakorlat korrupcióhoz vezet, a prostituáltak lepénzelik a hatóság embereit, vagy azok kikövetelik a hallgatásért járó pénzt. A rendőrségen a kegyetlen fellépés sem ritka eset- állítja Maszlova. A társadalom nem egységes a kérdés megítélésében. Egy 2015-ben végzett elektronikus felmérés szerint a megkérdezettek 47 százaléka támogatná, 34 százaléka ellenezné a prostitúció legalizálását. Akadnak jelentős személyiségek, akik határozottan igent mondanak. És prostituáltak, akik ellenzik. Egy zenei házitanítónő úgy foglalt állást, nem szeretné, ha kiderülne, hogy másodállásban mivel foglalkozik. A vitában elsikkadt a prostitúcióval járó fertőzés veszélye, az AIDS terjedése, a nők kiszolgáltatottsága, bántalmazása, gyereklányok futtatása, a szervezők felelőssége és aljassága, a maffia szerepe és sok minden egyéb, ami viszont nagyobb szigort követelne. Könnyebb megbírságolni egy utcalányt, mint börtönbe juttatni egy szervezőt, aki könnyedén lefizet bárkit a hallgatásáért. Az Oroszországban zajló vitában arról is szó van, mint erre a RIANovosztyi hírügynökség rámutat, hogy a média erős támogatását élvező többezer csoport szerint olyan forradalmi korszakban élünk, amely megköveteli a társadalmi normák és elvárások újragondolását. Annak megvizsgálását, hogy ebben az új helyzetben mi a megengedhető és mi nem, mi a támogatható és mi az, amit el kell utasítani. Nagyobb megértést követelnek a drog függők, a szexmunkások, a pornó színésznők számára. Nem a legjobbkor…