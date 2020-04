Karácsony Gergely: Megbénulhat Budapest

Sok baj van ezzel a javaslattal, de leginkább az, hogy emberek egészsége és élete múlhat rajta - írja a Semjén-féle salátatörvényről.

A kormány lényegében el akarja vonni a demokratikusan választott polgármesterek jogköreit – állítja Karácsony Gergely főpolgármester a Semjén Zsolt által beterjesztett salátatörvény kapcsán. A parlament elé terjesztett törvényjavaslat arról is szól, hogy a közvetlen választói legitimációval rendelkező polgármesterek helyett a zömében rendőrökből, katonákból, olykor pártkatonákból álló védelmi bizottságok hozhatnak döntéseket – jelenti ki Facebook-posztban Karácsony, aki szerint „sok baj van ezzel a javaslattal, de leginkább az, hogy emberek egészsége és élete múlhat rajta. Márpedig nincs az a hatalmi akarat, ami többet érne az emberéletnél”. Törvény írja elő, hogy vészhelyzet esetén a közgyűlés, illetve a képviselő-testületek jogköreit a polgármesterek gyakorolják. Ezzel a helyzettel eddig csak fideszes polgármesterek éltek vissza – hívja fel a figyelmet Karácsony Gergely, aki azt is felveti, hogy a védelmi bizottság aligha bírja a tempót. „Békeidőben” a főváros és a kerületek egy hónapban körülbelül 2-3 ezer határozatot hoznak. Ezek most, járványhelyzet idején olyan azonnali, gyors döntési helyzetekkel egészülnek ki, amelyek a kerületi egészségügyi ellátásra, idősgondozásra, szociális válsághelyzetek kezelésére, vagy akár a hajléktalan-ellátásra vonatkoznak. Most nem napok, hanem órák, néha percek alatt kell reagálni (a javaslat pedig öt napot ad védelmi bizottságoknak a döntésre) – teszi hozzá Karácsony, aki elképzelni se tudja, hogy a kerületi szociális helyzet kezelését a szakmájában mégoly képzett katonatiszt, rendőrtiszt vagy tűzoltó hogyan tudná megítélni. A veszélyhelyzet nem lehet ürügy a választói akarat leradírozására – hangsúlyozza a főpolgármester, aki azt sem hallgatja el, hogy a járványhelyzet kezelésében a kormány eddig csak feladatokat adott, pénzügyi támogatást nem. Végezetül megjegyzi, hogy ez most nem egy katonai, hanem egészségügyi, szociális és gazdasági válság, amelynek kezelésében a választói legitimációval, egyben helyismerettel rendelkező önkormányzatok és polgármesterek kiemelt szerepet kell kapjanak.