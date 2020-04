Összeomlott a kormánykommunikáció?

Fél napig remélhette a kormány, hogy a salátatörvénybe rejtve korlátozhatja a polgármesterek jogosítványait, aztán visszalépett.

Akkora volt a felháborodás még a fideszes polgármesterek körében is, hogy a kormány szerdán délután már vissza is vonta a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntések előzetes jóváhagyásáról szóló, előző este benyújtott javaslatot. Gulyás Gergely az MTI-nek nyilatkozva persze az ellenzéket vádolta köpönyegforgatással, mondván, korábban kifogásolták, hogy veszélyhelyzetben a védekezés érdekében a képviselő-testület jogaival élhetnek a polgármesterek, s a kormány épp ezt akarta orvosolni, de lám, most meg az előzetes kontroll miatt tiltakoztak. A kancelláriaminiszter egészen odáig ment, hogy azért vonják vissza a tervet, mert „a kormány a veszélyhelyzetben a lehető legszélesebb körű, pártpolitikai határokra tekintet nélküli összefogásra törekszik”. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint azonban az Európai Uniónak is lehetett néhány keresetlen szava az önkormányzatiságot súlyosan sértő elképzeléshez. Ami biztos: a legtöbb településvezető elképedve fogadta a tervet, hogy a veszélyhelyzet idejére épp a most módosítani tervezett katasztrófavédelmi törvény értelmében rájuk ruházott szabad döntési jogosítványtól akarta őket megfosztani a kormány, amikor a megyei védelmi bizottságokra bízta volna a helyi döntések előzetes jóváhagyását, ráadásul 5 napos határidővel. Érthetetlennek és teljesen életszerűtlennek nevezte a tervet munkatársunknak Ormai István. Nagyatád polgármestere úgy látta, megakadályozza a gyors, azonnali döntéseket ahosszú határidő, s azt is felvetette: „honnan fogják tudni innen ötven kilométerre, hogy nekünk mi a jó, mire van szükségünk”? Sok polgármestertársával együtt ő is úgy látta, demokratikus jogokat akar felülírni a kormány, hiszen a választott tisztségviselők helyett a védelmi bizottságokban csupa kinevezett ül. A vízügyi igazgatási szerv vezetője tényleg tudja majd, mire van szükség egy településen? – jegyezte meg ehhez kapcsolódva Sütő László. Marcali polgármestere elmondta, hogy kedden vettek ezer maszkot, előtte ezer gumikesztyűt. – „Meghoztam a döntést, és már ki is osztottuk a védőfelszereléseket, mert itt nem lehet napokat várni, a beszállítók egy-két napos döntési határidővel dolgoznak „– hozott gyakorlati példát a gyors döntésre. Egy harmadik, neve elhallgatását kérő somogyi polgármester azt emelte ki, hogy a hatalom gyámság alá akarta helyezni az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat. Élesen fogalmazott: - Igaz, hogy ezzel a gondolkodó, vagyis nem elvakult kormánypárti települések érdekei is sérültek volna, de nézzünk szét az országban, hány ilyen van? A kormánypárti településvezetők nagy része eddig sem gondolkodott, végrehajtott mindent, amit a központban kitaláltak. Az ellenzéki vezetésű településeket viszont szépen ki lehetett volna véreztetni. Felháborító, pitiáner, szakmaiatlan - így jellemezte a tiszavirág életű tervet Mirkóczki Ádám, Eger ellenzéki összefogással tavaly megválasztott polgármestere. - Ha valaki figyelte az egri eseményeket – uszodabezárás, parkolás ingyenessé tétele, maszkok beszerzése, buszjáratok ritkítása, közterületek fertőtlenítése, segélycsomagok előkészítése – láthatta, hogy nagyjából két nappal mindenben a kormány döntései előtt jártunk. Ezt a hatékonyságot és rugalmasságot akarták elvenni tőlünk – tette hozzá. Lazábban értelmezte ugyanakkor a tervet az egyik legrégebbi városvezető, Gémesi György. Gödöllő polgármestere szerint megmaradt volna a lehetőség, hogy ha van rá költségvetési kerete, szabadon beszerezhessen védőfelszereléseket a veszélyhelyzet ideje alatt, ahhoz kellett volna engedélyt kérni, ha nagyobb összeget át akar csoportosítani a város költségvetésén belül. Le sem tudta tenni a telefont szerdán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) főtitkára, felháborodott kormánypárti és ellenzéki polgármesterek hívták folyamatosan. Gyergyák Ferenc maga is kritikusan fogalmazott lapunknak a katasztrófavédelmi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatról, de néhány településvezetőről is. A legnagyobb önkormányzati tömörülés szakmai vezetője azt tapasztalja, a kisebb települések vezetői nem mindig olvassák el a hivatalos önkormányzati rendszerben érkező körleveleket, jogszabály-magyarázatokat, ezért nagy meglepetés érheti őket, amikor majd el akarják számoltatni a védekezésre költött kiadásaikat.