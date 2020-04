Rombolóhajókkal, helikopterekkel indul harcba Amerika a drogkereskedő kartellek ellen

Folyamatosan az arcunkhoz nyúlkálunk. Mindenki, mindig. Járványmentes időszakban sem ajánlott, de most különösen fontos, hogy leszoktassuk magunkat róla.

Viszkető orr, fáradt szem, körömrágás, különféle matatások – észre sem vesszük, de folyamatosan megérintjük az arcunkat. Pedig ez járványmentes időszakban sem igazán ajánlott, mert az arc érintése jelentősen növeli mindenféle, nem odavaló kórokozó szervezetbe jutásának esélyét. A cseppfertőzéssel terjedő légúti betegségek, például a nátha, az influenza, de a koronavírus okozó kórokozójának is elég annyi, hogy a kezünk segítségével bejusson a szervezetbe.

Egy 2008-ban végzett vizsgálatban 10 irodai dolgozót három órán keresztül figyelve azt találták, hogy óránként átlagosan 16-szor érintették meg az arcukat. Egy 2015-ös ausztrál tanulmány 26 orvostanhallgatója óránként akár 23-szor is megérintette az arcát. Még az orvosok is 19-szer nyúltak az arcukhoz két órán belül, miközben kezet nem mostak. „Munka közben az emberek gyakran rázzák a lábukat, játszanak a hajukkal és érnek az arcukhoz, úgy, hogy ennek a legtöbbször tudatában sincsenek, annyira belemerülnek a munkába” – mondta Alex Dimitriu, a kaliforniai Menlo Park alapítója, pszichiátriai és alvásgyógyászati igazgató a Healthline -nak.

A megbetegedések elkerüléséhez a gyakori és alapos kézmosás mellett fontos, hogy leszokjunk az arc érintéséről, hiszen soha nem lehet tudni, mi van a kezünkön. Mivel munka közben nem „ülhetünk a kezünkre”, segíthet, ha felveszünk egy kesztyűt, de szakemberek szerint egy új ékszer, vagy egy csukló körüli gumiszalag is segíthet tudatosan elkerülni az arc gyakori érintését. Jó módszer lehet az is, ha kis cetlikkel, post-itekkel emlékeztetjük magunkat, hogy most különösen fontos távol tartani a kezünket az arcunktól.