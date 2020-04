Önkéntesnek állt Tóth Bertalan Pécsen

Szerdán a polgármesterről, majd a győri jegyzőről derült ki, hogy elkapták a fertőzést.

Pozitív lett a koronavírustesztje Radnóti Ákosnak. A győri alpolgármester Facebook-oldalán jelentette be a hírt, amit a hvg.hu szúrt ki.

– írta közösségi oldalán Radnóti, aki rövid videóban is vázolta a helyzetet.

Szerdán előbb a győri jegyzőről derült ki, hogy fertőzött, majd Dézsi Csaba Andrásról is. A polgármester tünetmentes, otthonról dolgozik tovább. az MTI ugyanakkor arról számolt be, hogy Hajtó Péter kormánypárti önkormányzati képviselő szintén elkapta a fertőzést - ő is tünetmentes, és szintén két hetes önkéntes házi karanténból dolgozik majd tovább. Mindhárman magánlaborban végeztették el a koronavírus-tesztet.