Nem lesz hosszabb a tanév

Országszerte bárhol nőhet a fertőzöttek száma, de ahol kiugróan sok a beteg, ott keményebb szabályozásról dönthetnek – hangzott el a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Egyre több a beteg, gyakorlatilag bármelyik megyében, településen megjelenhet és terjedhet is a koronavírus-fertőzés; a személyi érintkezések száma pedig olyan nagy, hogy követni sem lehet fertőzések útját – többek között erről is beszélt Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. A országos tiszti főorvos jelezte: a már elrendelt járványügyi intézkedések sehol sem enyhíthetőek.

Ha kell, az operatív törzs bekeményít

A 24.hu felvetésére – a már publikus megyei fertőzési adatok alapján lazulhatnak-e a járványügyi előírások ott, ahol nincs annyi beteg – Müller és Lakatos Tibor ezredes is az hangsúlyozta, hogy erre nem lesz mód, sőt:

ha valahol kiugróan sok a beteg, fertőzési góc alakul ki, ott települési vagy megyei szinten szigoríthatják a védekezés szabályait. Lokális kijárási tilalomról nem beszéltek az operatív törzs tagjai.

A mezőgazdasági idénymunkásokat idén is várják az országhatárokon túlról: Lakatos Tibor a Békés Megyei Hírlapnak elmondta, több szomszédos ország kormányával is egyeztetés zajlik a vendégmunkások fogadásáról.

Müller Cecília a 24 órás járványügyi adatok ismertetése után főként a megelőzés lehetőségeiről beszélt, és a személyi higiénia fontosságát hangsúlyozta. Akinek muszáj bejárnia dolgozni, az autóval tegye, ha utasokat is szállít, azok hátul foglaljanak helyet – az autó gyakran megérintett felületeit (kormány, rádió, sebváltó, műszerfal) pedig naponta többször is töröljük át fertőtlenítő kendővel. A tiszti főorvos praktikus és egészséges eszközként ajánlotta a biciklit is, azoknak, akik pedig továbbra is tömegközlekednek, minél rövidebb várakozási időt, a másfél méteres védőtáv betartását javasolta. Hozzátette, az ácsorgás kihagyását segíthetik a busz, villamos valós helyzetét mutató mobil applikációk.

Több mint tízezren házi karanténban, bírságolják a szabálysértőket

Lakatos Tibor a járvány rendvédelmi adatait mutatta be: elmondta, hogy már több mint 10600 ember tölti hatóságilag elrendelt kéthetes házi karanténját, és több mint 78 ezer esetben ellenőrizték őket a rendőrök. Eddig 418 esetben állapították meg a karanténszabály megsértését, 341 feljelentést tettek, és 211 helyszíni bírságot szabtak ki. Sokan szegték meg a kijárási korlátozás előírásait is: 1187 esetben csak figyelmeztették a szabályszegőket, 162 visszaélés viszont feljelentést, 78 eset helyszíni bírságot is vont maga után. Lakatos szerint visszatérő szabálysértőkkel is dolguk akadt, és nagy probléma, hogy fiatalok egyes csoportjai még mindig a közterületeken gyülekeznek. A járvánnyal kapcsolatos rémhírterjesztés miatt 32 büntetőeljárás indult, közveszéllyel való fenyegetés miatt 22 esetben, csalás miatt 29 esetben nyomoznak a rendőrök.

A sajtótájékoztatón – ahol módszeresen külön blokkokba rendezték a kormánybarát, a megyei és független lapok kérdéseire adott válaszokat – a járvány által veszélyeztetett csoportokról is beszéltek. Mint elhangzott, a koronavírus áldozatai között egy 41 éves nő is volt, akinél magas vérnyomást állapítottak meg: Müller újságírói kérdésekre elmondta,

a magas vérnyomás és a légutakat megterhelő asztma ugyanolyan krónikus alapbetegségnek számít, mint a szív-és érrendszeri betegségek, tehát az ilyen betegségtől szenvedők is ugyanúgy kiemelt kockázatúnak számítanak, mint a daganatos betegek, vagy az amúgy egészséges idősek.

Egy heti készlet van minden kórháznál

A 444.hu információi szerint csak a koronavírus-gyanús vagy igazolt fertőzöttekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók kapnak teljes egyéni védőfelszerelést, miközben Lakatos Tibor egy korábbi tájékoztatón arról beszélt, hogy a teljes védőfelszerelés minden egészségügyi munkatárs rendelkezésére áll. Müller Cecília elmondta, a közvetlenül igazolt betegek mellett dolgozóknak a legmagasabb szintű védelmet biztosítják, ahogy egyebek mellett a tüdőosztályokon dolgozó sebészeknek, műtősöknek is. Minden egyéb esetben viszont a kesztyű, sebészi maszk és köpeny kombinációja elegendő védelmet biztosít. Lakatos Tibor szerint pedig minden kórháznak egy hétre elegendő védőfelszerelés-tartaléka van.



A magánlaborok tesztjei nem kerülnek statisztikába

Müller Cecília a tesztekről érkező kérdések kapcsán hangsúlyozta: csak a vírus DNS-t kimutató, a WHO által is akkreditált tesztek eredményeit tekintik hitelesnek (ezek a garatból vagy az orrból vett mintákra alapulnak) – a magánlaboroknál használt tesztek eredménye pedig nem feltétlenül hiteles, hiszen sok teszt csak a szervezet által kiválasztott antitestek jelenlétére ad pozitív választ. A Népszava kérdésére Müller Cecília hozzátette: a hivatalos adatbázist csak az állami és egyetemi laborokban végzett tesztekre építik, abban magánlaborok adatai nem szerepelnek.