Szárnyal a kőolaj ára Trump bejelentése óta

Száz milliárd eurós ideiglenes szolidaritási eszközt (angol rövidítéssel: SURE) javasol az Európai Bizottság a koronavírus válságban veszélybe került munkahelyek és vállalkozások megmentésére az EU valamennyi országában.

Az európai munkahelyvédelmi alap a tagállami erőfeszítéseket támogatná, hogy a munkavállalók megőrizhessék az állásukat, és a nehéz helyzetbe került vállalkozások is működőképesek maradjanak mindaddig, amíg a gazdaság újraindul. Az uniós alapból támogatnák a rész- és csökkentett munkaidős programokat és az olyan intézkedéseket, amelyek segítenek megőrizni a munkahelyeket, ha fennáll az elbocsátás és a jövedelem elvesztésének a kockázata. A csütörtökön ismertetett javaslatok szerint a cégek képesek lennének ideiglenesen csökkenteni a munkavállalók munkaidejét, vagy teljes egészében felfüggeszteni a munkát, mert az állam jövedelemtámogatást nyújtana a nem ledolgozott órákért. A támogatásra egyéni vállalkozók is számíthatnának a jelenlegi veszélyhelyzetben jövedelempótlék formájában. Az elképzelés szerint a alap létrehozásához az Európai Bizottság hitelt venne fel a pénzpiacokon, a pénz visszafizetésére pedig az abból részesülő nemzeti kormányok garanciát vállalnának. Az új támogatási eszköz csak azután lenne bevethető, hogy a tagállamok “összedobták” a felhasználandó hitel legalább 25 százalékának megfelelő garanciát. Ennek országonkénti összege a gazdaság méretétől függne. Az egyes országok döntenék el, hogy hol van a legnagyobb szükség a támogatásra. A hitelből bármelyikük részesülhetne, de mint Brüsszelben hangsúlyozzák, a lehetőséget elsősorban a járvány által leginkább sújtott országoknak tartogatnák. Minden tagállam számára korlátot határoznának meg, hogy mennyit hívhat le a közösből. A SURE létrehozásáról szóló javaslatot jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is. Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője csütörtöki sajtótájékoztatóján kifejtette: látható, hogy minden európai kormány ad bérpótló támogatás, egyedül a magyar kormány nem hozza meg ezt a döntést. Orbán Viktornak nincs más dolga, mint csatlakozni az európai munkahelyvédelmi alaphoz, hogy ebből tudja finanszírozni magyarok százezreinek kieső bérét.