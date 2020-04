Gyártás előtt áll a koronavírus tüneteit enyhítő magyar gyógyszer

Ahány kerületi önkormányzat, annyiféle vészhelyzeti intézkedéscsomag – derült ki, miután utánajártunk annak, miképpen reagálnak a járványra a városrészek.

A sokféle intézkedés annyiban érthető: a járvány idején irányadó katasztrófavédelmi törvény mindössze arról rendelkezik, hogy a képviselő-testületek nevében az adott település, városrész polgármestere dönt, a kormány pedig kevés központi utasítást adott eddig. Abban még egységesek a kerületek, hogy a kormány előírásait követve bezártak a hivatalok, az önkormányzati kezelésű gyermekintézmények és játszóterek, továbbá mindenkit otthon maradásra buzdítanak. Minden más viszont egyéni megoldás. A fideszes Szentgyörgyvölgyi Péter például saját kezűleg festett molinót feszített ki a belvárosi polgármesteri hivatalra, otthonmaradásra buzdítva a helyieket. Borbély Lénárd, kormánypárti csepeli polgármester a helyi piacra is kiterjesztette az idősáv-korlátozást, ami egy korábbi intézkedéssel összecsúszva azt eredményezte, hogy a piacra a 65 év alattiak szombaton csak reggel 6 és 9 óra között mehetnek be. Ráadásul előírta a szájmaszk és a kesztyű viselését is. A háborgó kerületiek Facebook-bejegyzései szerint élelmesek rögvest árulni is kezdték a piac bejáratánál 450-600 forintért a maszkot, 200 forintért a kesztyűt. Az előírások betartásáért egyébként a biztonsági őrök felelnek, akiknek egyúttal azt is figyelniük kell, hogy hányan vannak bent, mivel a polgármesteri utasítás szerint legfeljebb 99 vásárló lehet a piacon egyszerre. A kerületi piacokon uralkodó járványügyi szabályoknak nem teljesen megfelelő állapotok – túl sok ember, idősek is, nincs meg a kellő távolság – okán Szaniszló Sándor (DK) XVIII. kerületi polgármester is dörgedelmes üzenetet intézett a kerületiekhez, belengetve a Havanna lakótelep önkormányzati piacának bezáratását. Közben gőzerővel, kerületi gépekkel fertőtlenítik a városrész köztereit. A II. kerületben Őrsi Gergely (MSZP) polgármester kezdeményezésére a vészhelyzet fennállásáig a kerületben működő egészségügyi intézmények dolgozóinak adják át az üres szociális bérlakásokat. Újbuda külön felügyeletet szervez a Szent Imre Kórházban dolgozók gyermekeinek. A bölcsődés és óvodás gyerekeket fogadó intézmény nyitva tartását a kórházi dolgozók 12 órás munkarendjéhez igazították. Biztosítják a gyermekek napi étkezését, gyermekorvosi ellátását, gondozását, nevelését és sok játéklehetőséget. A polgármesterek többsége azokról is igyekszik gondoskodni, akik nem betegek, de a kijárási korlátozások miatt nehézen tudják megoldani a bevásárlást. A budavári önkormányzat önkéntesei például a napi egyszeri meleg étel mellett, hetente egyszer tisztálkodó csomagot is kiszállítanak a karanténban lévőknek és az időseknek, ha kérik. A csomagokért önköltségi árat kell fizetni. A kerületben eseti települési támogatás is kérhető. Terézváros – akárcsak a fővárosi önkormányzat – felfüggesztette a helyiségbérleti díjak fizetését április elsejétől június végéig a VI. kerületi kis- és középvállalkozások fennmaradása, az ott foglalkoztatottak állásának megtartása érdekében. Más kerületek a közvetlen járványhelyzet okozta nehézség kezelésén túl olyanoknak is igyekeznek segíteni, akik például munkájuk elvesztése miatt sodródtak nehéz helyzetbe. Kiss László óbudai polgármester új szociális támogatási formaként veszélyhelyzeti bérleti díj és krízistámogatást vezetett be. Mindkét támogatási formát a járványhelyzet miatt munkájukat elveszítő vagy fizetésüket meg nem kapó III. kerületiek kérhetik évente egyszer. Erzsébetvárosban egyszeri támogatást osztanak azoknak a kerületieknek, akik a járvány miatt elvesztették a munkájukat, vagy fizetés nélküli szabadságra kényszerültek. Józsefvárosban szolidaritási alapot hozott létre az önkormányzat, amelybe magánemberek és cégek felajánlásait várják védőfelszerelés vásárlására és bajbajutottak megsegítésére. Pikó András kerületi polgármester százmillió forintot csoportosított át a járvány elleni védekezésre és a legelesettebbek megsegítésére. A ferencvárosi önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt pandémiás járadékot nyújt azoknak a kilencedik kerületi lakosoknak, akiknek a járvány hatásai miatt megszűnt a jövedelme. A kerület 300 millió forintot különített el erre a célra. Baranyi Krisztina polgármester reméli, hogy a kormány is hozzátesz ehhez az összeghez valamennyit.