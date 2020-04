Tömeg-lélegeztetőgépet fejlesztenek az Óbudai Egyetemen

A berendezés egyszerre akár 50 kritikus állapotú, koronavírusos beteg ellátására is alkalmas lehet. A nonprofit, önkéntes projekthez eddig is sokan csatlakoztak, de várják továbbiak jelentkezését.

Olyan tömeg-lélegeztetőgép fejlesztésén dolgoznak az Óbudai Egyetem kutatói, amely nagyszámú, egyszerre akár 5, 10, 50, esetleg még több, kritikus állapotú koronavírusos beteg ellátására is alkalmas lehet, akár kórházi infrastruktúra, tábori körülmények között is. A berendezés a kilélegzett fertőző levegőt elvezeti a közös légtérből és meg is szűri, ezzel lényegesen csökkenti az ápolószemélyzet megfertőződésének kockázatát – olvasható az intézmény honlapján