Ugrik az olajár

Azokon a munkavállalókon akarnak segíteni, akiknek a koronavírus-járvány okozta egészségügyi és gazdasági helyzetben veszélybe kerül a szociális biztonsága, fizikai vagy mentális egészsége, anyagi biztonsága vagy megélhetése.

A Budapest Airport a koronavírus okozta válsághelyzetben is felelős munkáltató kíván lenni, és a járvány idején különös figyelmet fordít a munkavállalók anyagi és egészségügyi stabilitásának biztosítására. Ezért a repülőtér-üzemeltető kezdeményezésére létrejön a BUD Csoport Munkavállalóiért Alapítvány, amelyet a járvány miatt nehéz helyzetbe került munkavállalók segítésére hívtak életre - jelentette be a reptér közleményében . A legfrissebb adatok és előrejelzések szerint Európa légiközlekedését sújtja a legkomolyabban a koronavírus-járvány. A kontinens légiközlekedési kapacitásainak 90 százalékát is elveszítheti átmenetileg, az európai repülőterek 14 milliárd eurós bevételkieséssel számolnak. A jelenlegi válság a budapesti repülőteret is drasztikus mértékben érinti.