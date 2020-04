Keszthelyen határozatlan ideig nem engedélyezik az esküvőket

Több koronavírusfertőzéses beteget diagnosztizáltak a Pesti Úti Idősek Otthonában.

A járványügyi veszélyhelyzet kihirdetésével egyidőben látogatási tilalmat rendeltek el az idősotthonokban, mivel a 65 éven felüliek a legveszélyeztetettebb csoport. Ennek ellenére a fertőzés megjelent a Fővárosi Önkormányzat Pesti Úti Idősek Otthonában. Az intézmény 5 lakóját koronavírus-fertőzés gyanújával szállították tegnap kórházba. A kórházban elvégzett tesztek mindannyiuk esetében igazolták a gyanút, koronavírustesztjük pozitív lett. Az időseket gondozó intézmény további 13 lakóját koronavírusgyanús tünetekkel különítették el, ma pedig ők is kórházba kerültek. Jelenleg hivatalosan megerősített koronavírusos beteg nincs az intézményben. A X. kerületi tisztifőorvos az intézményben azonnal járványügyi zárlatot rendelt el. A Fővárosi Önkormányzat egy magánlabor segítségével azonnal 200 teszt levételéről intézkedett, mind az ellátó szociális dolgozók, illetve a szükséges körben a bentlakók körében. Bár a fertőzés vélhetően még a látogatási tilalom előtti időszakhoz köthető, az idősotthonok fokozott védelme érdekében a főpolgármester a korábbi, az emberi erőforrások miniszterének küldött levelével összhangban továbbra is rendkívül fontosnak tartja, hogy a kórházakból, fekvőbeteg-ellátó intézményekből csak egyértelműen negatív koronavírus-teszt birtokában engedjenek vissza idős embereket a szociális otthonokba, mert a látogatási tilalom betartása mellett is e nélkül az ilyen kívülről beérkező lakók fokozott kockázatot jelentenek a veszélyeztetett korosztályba tartozó embereket gondozó intézményekben.