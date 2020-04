Megöltek egy férfit a 28-as villamoson

Az asszonynak volt egy férje is, de szeretőjétől született három gyermeke.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója távmeghallgatás útján megtartott ülésén 2020. április 3-án elrendelte annak a nőnek a letartóztatását, akit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettével gyanúsít - derül ki a bírósági közleményből . R. K. férjével tíz éve él házasságban. A kapcsolatból három gyermekük született. A férj 2020 januárjában szerzett tudomást arról, hogy a házasságuk alatt született gyermekek vér szerinti apja valójában az áldozat volt, akit a házaspár régóta ismert. Ezt követően a nő gyakran tartózkodott annak ingatlanában Gödöllőn, amelyről már a férj is tudott. 2020. március 31-ről április 1-re virradóan a nő a szeretőjénél volt.

A szúrások miatt kialakult belső sérülések és a vérvesztéses sokk miatt a férfi életét vesztette. Az asszony aznap este bejelentette tettét a rendőrségnek. Az eddig ismert adatok alapján - vélhetően a nyomok eltüntetése céljából – többször is visszament aznap a férfi lakásába, illetve az elkövetést követően több, ezidáig ismeretlen személlyel is találkozhatott. A bíróság szerint feltehető, hogy R. K. szabadlábon hagyása esetén a bizonyítást a tárgyi bizonyítékok elrejtésével, megsemmisítésével, illetve a nyomozás során még nem ismert tanúk befolyásolásával megnehezítené, veszélyeztetné. A bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel a bejelentett munkahellyel nem rendelkező gyanúsított tekintetében a szökés, elrejtőzés veszélye is fennáll. A nyomozási bíró a R. K-t meghallgatta. A nő nyilatkozott személyi körülményeiről, de vallomást nem tett . A bíróság az ügyészi indítványt megalapozottnak találta, és azzal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását, legfeljebb 2020. május 3-ig. A döntés ellen az asszony és védője fellebbezéssel élt, így az nem végleges, de végrehajtható.