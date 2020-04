Koronavírusos lett az egyik dolgozó, bezártak egy patikát Budafokon

„Nézzék meg, hogy a Fidesz EP-képviselői hogyan próbálják odahaza leértékelni, lefokozni mindazt, amit az EU tesz a krízis enyhítése érdekében” – fogalmazott Christophe Hansen, a luxemburgi Keresztényszocialista Néppárt EP-képviselője.

Az Európai Néppárt (EPP) több európai parlamenti delegációvezetőjea Fidesz képviselőinek a kizárását a párt EP-frakciójából. Levelüket hétfőn tervezik elküldeni Manfred Webernek, a politikai csoport vezetőjének.Christophe Hansen, a luxemburgi Keresztényszocialista Néppárt EP-képviselője a Népszavának elmondta: döntően azok a tagpártok karolták fel a javaslatot, amelyeknek az elnökei a napokban a már felfüggesztett Fidesz kizárását kezdeményezték a pártcsaládból Donald Tusk pártelnöknek írott levelükben. Ezek skandináv, benelux, cseh, szlovák, görög és litván pártok. Hansenék most annak szeretnének véget vetni, hogy a magyar párt tagjai továbbra is az EPP frakciójában üljenek az Európai Parlamentben. Úgy ítélik meg, hogy Orbán Viktor és pártja túlment minden határon a felhatalmazási törvénnyel. – Rendkívül cinikusnak tartom, ahogy a jelenlegi válsághelyzetben a Fidesz minden hatalmat megragadott, kiiktatva a parlamentet és az ellenzéket, börtönnel fenyegetve meg a hamis hírek terjesztőit. Ki dönti el, hogy melyik hír hamis? Nézzék meg, hogy a Fidesz EP-képviselői hogyan próbálják odahaza leértékelni, lefokozni mindazt, amit az EU tesz a krízis enyhítése érdekében. Mintha éppenséggel a magyar kormánypárt lenne az, amelyik hamis híreket terjeszt – fejtette ki az EP-képviselő. A Szájer Józsefék frakcióból való eltávolításán munkálkodó delegációvezetők jelenleg aláírásokat gyűjtenek a kezdeményezésükhöz a többi nemzeti küldöttségtől. Christophe Hansen szerint szinte biztosan többen lesznek, mint ahányan a Donald Tusknak címzett levelet szignálták. Az EP-képviselő reméli, hogy meglesz a többség a fideszesek eltávolításához. Erre utaló jelnek tartja, hogy a tagok nagy része januárban támogatta azt a parlamenti állásfoglalást, amely megállapította, hogy a jogállam helyzete romlott Magyarországon és Lengyelországban. „Néhány nemzeti delegáció még bizonytalan, hogy csatlakozzon-e az indítványunkhoz, különösen a nagyobbak, amelyekben nincs egység. Hétfőn elküldjük a levelet, amelyben azt fogjuk kérni Manfred Webertől, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a Fidesz képviselői távozzanak a politikai csoportból”. Hansen ugyan jónak tartja velük a szakmai együttműködést, de ahányszor csak egy vitában szóba kerül a politika, az az érzése, hogy az otthonról kapott propaganda anyagokat olvassák fel. A kizárási eljárást nem lesz könnyű lefolytatni ezekben a koronavírusos időkben, de a kezdeményezők bíznak benne, hogy a frakcióban viszonylag hamar sikerül napirendre tűzni. Más tészta a pártcsalád, amelyben a politikai gyűlésnek (választmánynak) kell szavaznia a Fidesz sorsáról. Egy ilyen szavazást nehéz lenne lebonyolítani a jelenlegi helyzetben, ezért a luxemburgi EP-képviselő arra számít, hogy csak a válság levonulása után tartják meg. „Nem állítom, hogy a pártban sikerülhet olyan többséget találni a Fidesz kizárásához, mint esetleg a frakcióban. Nem egyformák az erőviszonyok. De az EPP-ben is változott a Fidesz megítélése a korábbiakhoz képest. Donald Tusk nyilatkozata a bizonyíték erre. (). Ő nem mondana ilyet, ha előtte nem folytatott volna fontos telefonbeszélgetéseket a tagpártok vezetőivel. Úgy látom, hogy a német kereszténypártoknál is van némi elmozdulás. Komoly hatással lenne a többségre, ha egy nagy párt odaállna a kizárást pártolók oldalára”.