Tizenhárom német fociklubot is fizetésképtelenség fenyeget

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) azzal számol, hogy júliusban folytatódhatnak a nemzeti bajnokságok, és ha ez így lesz, a nyári hónapokban be is lehet fejezni a sorozatokat. Az UEFA azt szeretné, ha a koronavírus-járvány miatt felfüggesztett pontvadászatokat nem törölnék, hanem lehetőség szerint mindenhol befejeznék. Az iránymutatásról levelet kaptak az UEFA tagszövetségei - köztük természetesen a magyar is -, ez jelentős változás a korábbi állásponthoz képest, amikor június 30-ig szerette volna az európai szövetség befejezni az idei szezont. Azóta sajnos kiderült, hogy erre nincs esély, mert a járvány megfékezése sokkal nehezebben és lassabban megy a reméltnél. A folytatás szorgalmazásában egyetért az európai klubok szövetsége és az európai ligák szervezete is.

A kontinentális futballszövetség munkacsoportja most az elnyújtott idény jogi, szabályozási és pénzügyi vonzatait vizsgálja. Az egyik legfontosabb feladat annak megoldása, mi lesz azokkal a játékosokkal, edzőkkel, akiknek idén június 30-án lejár a szerződésük és július 1-től érvényes megállapodásuk van az új klubjukkal? Hogyan lehet maradásra bírni őket, ha a szezonnak még nem lesz vége? Az új helyzethez kell igazítani az átigazolási szabályzatot is.

A versenynaptár egységes menedzselése most annál is inkább fontos az UEFA szerint, mert az idény befejezésének összhangba kell kerülnie a következő szezon kezdetével. Az ezzel foglalkozó testület várhatóan május közepéig előáll azzal a forgatókönyvvel, amely alapján a sorozatok lebonyolíthatóak lesznek. Az UEFA úgy véli, az utolsó esélyig ragaszkodni kell ahhoz, hogy a bajnokságok a pályán elért eredmények alapján dőljenek el. Ezt kívánja a klubok anyagi érdeke is, a televízióktól csak akkor érkeznek meg a legtöbb csapat túlélését garantáló jogdíjak, ha minden meccset lejátszottak és azok láthatók voltak a különböző csatornákon.

A belga élvonalban csütörtökön egy fordulóval az alapszakasz vége és a rájátszás megkezdése előtt hirdettek végeredményt, amelyet azonban még a 24 profi klubnak jóvá kell hagynia. Az UEFA-tájékoztatás ugyanakkor kitér rá, hogy az FC Bruges ily módon elvesztheti a helyét a Bajnokok Ligájában és 30 millió eurós bevételtől eshet el, mert „az európai klubsorozatokban való részvételt a teljes bajnokságok végén a sporteredmények alapján” határozzák meg, „a korai befejezés pedig felveti ezen feltétel teljesülésének a hiányát”.

Az UEFA fenntartja magának a jogot, hogy az érvényes szabályozás alapján maga állapítsa meg, mely csapatok vehetnek részt a sorozataiban.