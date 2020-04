A módosítás „egyedül városunk egyetemének önállóságát venné el” – Tiltakoznak a kaposvári ellenzéki pártok

Egyebek mellett elbocsátási stopot, a „luxusberuházások” leállítását, valamint egy alapjövedelem azonnali bevezetését sürgetik.

MSZP a kormány által Aza kormány által szombaton bejelentett koronavírus-járvánnyal összefüggő intézkedéseinél markánsan baloldalibb gazdaságélénkítő csomagot javasol – mondta Kunhalmi Ágnes, a szocialisták országgyűlési képviselője szombaton, a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus aránytalannak és szelektívnek nevezte a kabinet elképzeléseit, aláhúzva, hogy szerintük a szolidaritásnak és versenyképesség megőrzésének egyszerre kell érvényesülnie. Kunhalmi Ágnes úgy fogalmazott, nagyon hiányolják a kormány tervei közül az „oligarchikus nagytőke” közteherviselését. A szocialista képviselő elmondta, üdvözlik, hogy a kabinet az MSZP javaslatát elfogadva 500 ezer forintot juttat az egészségügyi dolgozóknak, bár örültek volna, ha ezt nem nyáron, hanem azonnal megkapják az érintettek. Megjegyezte még, hogy további béremeléseket javasolnak az egészségügyi és szociális szférában. Kiemelte: szeretnék, ha a kormány a munkanélküli ellátást 3 hónapról 9 hónapra emelné és 100 ezer forintban minimalizálná annak összegét. Kunhalmi Ágnes arra kérte a kabinetet, hogy átmenetileg vállalja át a bérek 75-80 százalékát a cégektől, továbbá – szintén átmenetileg – vezessen be hatósági árat az alapvető élelmiszerekre, a védőfelszerelésekre és fertőtlenítőkre. Az MSZP emellett fontosnak tartaná egy elbocsátási stop bevezetését is – tette hozzá. Hangsúlyozta, a kormánynak áprilisra előre kellene hoznia az év végén esedékes nyugdíjkiegészítést, a 2,8 százalékos nyugdíjemelés helyett pedig minimum 6,5 százalékos növelésre lenne szükség. Kunhalmi Ágnes megismételte pártja azon javaslatát is, amely a 60 év felettiek esetében lehetővé tenné a korengedményes nyugdíjazást. Szólt arról is: szeretnék, ha az önkormányzatoktól nem elvennének forrásokat, hanem újakat adnának nekik, mivel nagy részt vállalnak a vírus járvány elleni védekezésben.

„Se helye, se ideje a luxusberuházásoknak”

Ötvenszázalékos béremelést, valamint a „luxusberuházások” leállítását követeli az LMP országgyűlési képviselője. Csárdi Antal szombati online sajtótájékoztatóján, reagálva Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentéseire, döbbenetesnek nevezte, hogy az önkormányzatok gépjárműadó-elvonásra számíthatnak. A politikus helyes döntésnek ítélte az egészségügyi dolgozók 500 ezer forintos pluszjuttatását, szerinte azonban „nincs rendben, hogy úgy csinál a kormány, mint ha ajándékot adna”. Pártja ezért azt kéri, hogy a kabinet 50 százalékkal növelje az ágazatban dolgozók bérét, amelyre megítélésük szerint megvan a fedezet a büdzsében. Az önkormányzatok a védekezés frontvonalában vannak – mutatott rá a képviselő –, feladatuk az idősellátás, az otthon tartózkodó betegek és a karanténban lévők ellátása is. Megszorítások helyett ezért támogatni kell az önkormányzatokat, forrásokkal és védőfelszerelésekkel egyaránt – tette hozzá. „Se helye, se ideje a luxusberuházásoknak” – folytatta, és azok leállítását követelte. Példaként a Liget Budapest projektet említette és a Hungaroring Zrt. milliárdos támogatását, megjegyezve: a sort hosszasan folytathatná. Szerinte ezek költségeit a védekezésre kellene fordítani. Kijelentette: mind az önkormányzatok, mind az ellenzéki pártok partnerek a hatékony védekezésben, a források alapját azonban ehhez a kormányzat tudja megteremteni.

Százszázalékos béremelést kérnek az egészségügyi dolgozóknak

A Párbeszéd szerint a kormány által bejelentett egyszeri juttatás helyett százszázalékos béremelésre van szüksége a koronavírus-járvány ellen küzdő egészségügyi dolgozóknak – mondta az ellenzéki párt szóvivője, Újbuda alpolgármestere szombaton, a Facebookon közvetített online sajtótájékoztatón. Barabás Richárd megismételte: a Párbeszéd továbbra is egy alapjövedelem azonnali bevezetését javasolja, hogy a járvány idején minden állampolgárnak legyen legalább havi 100 ezer forintos jövedelme. Az ellenzéki politikus elmondta, nem értenek egyet az önkormányzati források további elvonásával, hiszen a járvány elleni védekezésben nagy feladatokat vállaló települések egyébként is elesnek a helyi iparűzési adóból és a parkolási díjakból származó bevételeiktől. Barabás Richárd úgy fogalmazott, egy szolidaritási adó kivetésére is szükség van, amelyet az elmúlt időszakban állami megrendelésekből meggazdagodó oligarcháknak kellene befizetnie.