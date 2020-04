Tartósnak tűnik a járvány lassulása Németországban, az akadémia a korlátozások fokozatos visszavonását javasolja

Kevesebben haltak meg ugyan, de ez a szám is vészesen közelít az olaszhoz, miközben a spanyolok kevesebben vannak.

Az azonosított fertőzések számát tekintve Spanyolország megelőzte Olaszországot: míg az előbbiben vasárnap délelőttig 126 168 esetet diagnosztizáltak, utóbbiban 124 632-t. A két ország között ráadásul nagy a különbség a lakosok számában, Spanyolországban 46,6 millióan élnek, így egymillió emberből 2704 fertőzött, a 60,5 millió olasz közül egymillióra "csak" 2061 fertőzött jut. A lakosok/fertőzöttek arányát tekintve egyébként vannak sokkal rosszabb számok is Európában a törpeállamok között, de ez érthető, hiszen alacsonyabb lélekszám esetében könnyebben jönnek ki rosszabb arányok. Ebből a szempontból az Észak-Olaszországba beágyazott San Marinóban legrosszabb a helyzet, ahol a 33400 lakosra 259 fertőzés jut, ez egymillióra vetítve 7755 eset. A 76 ezres Andorrában a mutatószám 6055, a 360 ezres Izlandon pedig 3891. A halálos áldozatok száma alapján még mindig Olaszországban a legrosszabb a helyzet, ahol 15362 áldozatot szedett eddig a járvány, így a halálozási arány 12,33%. Spanyolországban eddig 11947 beteg halt meg, ami 9,47 százalékos arány. De lakosságszám-arányosan nézve majdnem azonos a helyzet a két országban, pontosabban Spanyolországban kicsit rosszabb, ott ugyanis egymillió lakosból 256 halt meg, míg Olaszországban 254.

Közben a járvány végleg bevette az Egyesült Államokat is, ahol már 311 ezernél is több fertőzöttet diagnosztizáltak. Messze a legrosszabb a helyzet New York államban, ahol a kevesebb mint 20 millió lakosból 114 ezer fertőzött, ez 5844-et jelent egymilliónként. Az egész USA-ban ez a szám egyébként 952, a halálozási arány pedig 2,72 százalék. Ebből a szempontból New Yorkban is alig rosszabb a helyzet, ott a betegek 3,2 százaléka hal meg. Magyarországon a 733 regisztrált fertőzés és a 34 haláleset 75-ös milliónkénti mutatót és 4,64 százalékos halálozási arányt jelent.