A föld alól is elő kell teremteni a szükséges teszteket

A legmegbízhatóbbnak tartott PCR tesztek 20-30 százaléka is álnegatív lehet, a gyorstesztek leghamarabb a vírus szervezetben való megjelenése utáni ötödik napon használhatók eredményesen.

Az egészségügyi dolgozók szűréséhez a „föld alól” is elő kellene teremteni a szükséges teszteket - nyilatkozta lapunknak Medgyaszai Melinda mikrobiológus, aki szerint ez az olasz járvány egyik legfontosabb tanulsága a számunkra is. A koronavírus fertőzés igazolására két fajta tesztelés létezik: az egyik a vírusokat mutatja ki, a másik a szervezetben lévő ellenanyagot. A vírus kimutatására csak biológiai labor képes, ezt a PCR alapú módszert alkalmazzák a hazai hatóságok. Ennél a módszernél a vírus genetikai anyagát keresik a mintában. A páciens orrából, garatjából vett és sejteket is tartalmazó mintából kivonják a nukleinsavakat és azokban keresik a vírus genetikai anyagát. Ez a folyamat egy speciális gépet és néhány órát igényel. A fertőzöttség igazolására jelenleg ez a legmegbízhatóbb módszer.

Bár ennek is vannak korlátai, mert ezzel a módszerrel is csak néhány nap múlva - amikor van már egy bizonyos mennyiségű vírus a szervezetben - mutatható ki biztosan a fertőzés. Az eredményt pedig erősen befolyásolja, hogy mennyire sikerült a garat- és orrnyálkahártyából vett váladékba olyan hámsejteket nyerni, amiben van vírus. Szakmai publikációkból ismert, hogy a minták 20-30 százaléka álnegatív lesz, mert noha ott van a vírus, de azt még sem sikerül kimutatni. A másik csoportba tartozó tesztek nem magát a vírust, hanem a szervezetnek az az ellen gyártott ellenanyagait mutatják ki. (Ezeket emlegetik gyorstesztként.) Ilyen válasz azonban csak a fertőzés után 5-8 nappal jelentkezik. A szervezet védekező mechanizmusa a vírusra először a korai ellenanyaggal (IgM) reagál a fertőzés után legkorábban 5 nap múlva, ezt követően a késői ellenanyag (IgG) pedig a fertőzés után a 14-21. naptól mutatható ki a vérből. Ez a teszt – miután az ellenanyag a betegség lezajlása után is kimutatható a vérből – arra nem ad pontos választ, hogy valaki éppen fertőzött-e, csak arra, hogy korábban találkozott-e a vírussal. Ugyanis miután a vírus bejutott a szervezetbe, több nap is eltelik, mire a tünetek jelentkeznek, ha egyáltalán megjelennek. A vírust az immunrendszernek észlelnie kell, reagál rá és beindítja az antitest termelést, amelyek elkezdik a szervezetben legyőzni a kórokozót. Attól függően, hogy az immunrendszer milyen, fiatal vagy idősebb, esetleg krónikus beteg emberé, gyorsan vagy lassabban reagálhat. Ha gyors a válaszreakció, akkor nem jut el a vírus odáig, hogy súlyos tüneteket okozzon, azaz nem küldi az embert intenzív osztályra. A lassabb immunválasz súlyosabb betegséget okozhat. Hasonlóképpen befolyásolhatja a „harc” kimenetelét, hogy milyen mennyiségű vírus jutott a szervezetbe. Ha a szervezet legyőzte a vírust, az ki is tisztul a szervezetből. Ám ott továbbra is maradnak úgynevezett vírus neutralizáló antitestek. Ezeket mutathatják meg 7-10 nap múlva a már említett gyorstesztek. Azt még nem tudni, hogy a vírus elleni védettség mennyi ideig marad fenn. Medgyaszai Melinda szerint azt tudjuk, hogy a SARS1 fertőzés után - ez a mostanihoz hasonló koronavírus - 1-3 évig tapasztaltak védettséget. Az új típusú koronavírussal végeztek kísérletet rézuszmajmokon, azoknál kialakult a védettség. A szakember úgy véli, mivel a koronavírusok felszíne elég stabil szerkezetű, ezért az immunrendszer fölismeri, és aki átesett egy ilyen fertőzésen, az valószínűleg rövid távon védett lesz ellene. Arra a kérdésre, hogy milyen sűrűséggel érdemes tesztelni, Medgyaszai Melinda azt felelte: sokféle protokoll létezik, ezek pedig országonként eltérnek és aszerint is, hogy valaki a kórházban van-e, vagy az otthonában. Azt javasolja, hogy az első, a harmadik és a hatodik vagy a nyolcadik napon érdemes elvégezni a PCR alapú tesztet. Nehézséget okoz, hogy nem tudni a fertőzés mikor kezdődött, ezért ezek a számok csak iránymutatóak. Gyógyultnak, a tünetek megszűnése mellett, legalább két negatív teszt után tekinthető valaki. Ugyanakkor a WHO az igazolt betegek esetében azt ajánlja, hogy a tünetek elmúlása után még 14 napig maradjanak karanténban, mert a vírus még 8 napig ott marad a felső légutakban, azaz a gyógyult beteg fertőzhet. Most minden ország küzd a PCR tesztek hiányával, vagy a mintavevő eszközök, vagy a reagensek nem állnak rendelkezésre kellő mennyiségben senkinek. Valószínűleg ezért is végeznek kevés tesztet a hatóságok.