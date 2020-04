„Szükségtelen és elfogadhatatlan” – A kormány intézkedései ellen tiltakoznak az ellenzéki pártok

A zuglói egészségügyi dolgozóknak veszélyhelyzeti pótlékot is adnak.

Minden 60 év feletti zuglóinak védőmaszkot küldünk az életük és egészségük védelmében –közölte Horváth Csaba a zuglói önkormányzat Facebook-oldalán. A polgármester hozzátette: összesen 33 ezer maszkot osztanak ki, hogy a leginkább veszélyeztetett 60 év feletti korosztályokat többször használható, mosható és vasalással is fertőtleníthető védőeszközzel lássák el. „Arra kérünk minden 60 év feletti zuglóit, ha teheti, maradjon otthon, de ha mégis ki kell mennie az utcára, tegye fel a védőmaszkot a saját és mások egészségének megóvása érdekében” – fogalmazott. A csomag, amelyet hétfőtől kezdenek szétosztani a zuglói önkormányzat dolgozói és az egyre nagyobb létszámban jelentkező önkénteseink segítségével, tartalmazza többek között a járvány idején legfontosabb elérhetőségek listáját és a fontos veszélyhelyzeti tudnivalókat összesítő Zuglóinfó című kiadványt is. A polgármester emellett közölte: beszereztek még több tízezer védőmaszkot, amelyeket a Zuglói Egészségügyi Szolgálat dolgozóinak adnak át, ez a mennyiség akár több hónapra is elegendő. A zuglói egészségügyi dolgozók veszélyhelyzeti pótlékot is kapnak, ami a fizetésük 25 százalékát teszi ki, hogy elismerjék áldozatos munkájukat a járvány elleni küzdelem frontvonalán. Emellett a főváros segítségével megszervezték a szűrésüket, hiszen az adatok szerint a koronavírusban megbetegedtek több mint 10 százaléka egészségügyi dolgozó – írta, hozzátéve, gondoskodnak az óvodai, bölcsődei és szociális dolgozók, a pedagógusok, az önkormányzati rendészek és az önkéntesek védelméről azzal, hogy nekik is védőmaszkokat biztosítanak. „Üdvözölnénk, ha az Orbán-kormány nem az önkormányzatok kivéreztetésével, a működésüket biztosító bevételek elvételével »küzdene« a koronavírus ellen, hanem partnerként kezelné az önkormányzatokat, és plusz forrásokat biztosítana számukra a járvány leküzdéséhez” – írta Horváth Csaba.